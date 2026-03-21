Ирак остановил экспорт нефти из-за ситуации в Ормузском проливе
Киев • УНН
Из-за остановки судоходства в Ормузском проливе Ирак прекратил экспорт нефти. Добыча в Басре сократилась с 3,3 миллиона до 900 тысяч баррелей в сутки.
Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями, из-за фактической остановки экспорта нефти. Причиной стали перебои с судоходством в Ормузском проливе на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Подробности
По информации агентства, военная активность в регионе существенно ограничила движение танкеров через пролив, который является ключевым маршрутом для около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.
В министерстве нефти Ирака заявили, что экспорт фактически остановился, поскольку международные партнеры не могут направить танкеры для вывоза сырья, несмотря на готовность государственной компании SOMO осуществлять отгрузки.
Из-за переполнения хранилищ власти были вынуждены сократить добычу. В частности, добыча компании Basra Oil Company упала примерно до 900 тысяч баррелей в сутки с около 3,3 миллиона.
Объявление форс-мажора означает приостановку контрактных обязательств для международных операторов и свидетельствует о масштабности кризиса.
Ожидается, что такая ситуация серьезно ударит по экономике Ирака, которая в значительной степени зависит от нефтяных доходов, а также создаст дополнительное давление на глобальные энергетические рынки.
