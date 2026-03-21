$43.9650.50
ukenru
Эксклюзив
08:53 • 2930 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
92%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Кир Стармер
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Крым
Израиль
Реклама
УНН Lite
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 12463 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 15496 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 19706 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 17988 просмотра
Ирэна Карпа вспомнила, как от секонд-хендов пришла к украинским дизайнерамVideo20 марта, 13:32 • 21452 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ка-50
MIM-104 Patriot

Ирак остановил экспорт нефти из-за ситуации в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Из-за остановки судоходства в Ормузском проливе Ирак прекратил экспорт нефти. Добыча в Басре сократилась с 3,3 миллиона до 900 тысяч баррелей в сутки.

Ирак остановил экспорт нефти из-за ситуации в Ормузском проливе

Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями, из-за фактической остановки экспорта нефти. Причиной стали перебои с судоходством в Ормузском проливе на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

По информации агентства, военная активность в регионе существенно ограничила движение танкеров через пролив, который является ключевым маршрутом для около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

В министерстве нефти Ирака заявили, что экспорт фактически остановился, поскольку международные партнеры не могут направить танкеры для вывоза сырья, несмотря на готовность государственной компании SOMO осуществлять отгрузки.

Из-за переполнения хранилищ власти были вынуждены сократить добычу. В частности, добыча компании Basra Oil Company упала примерно до 900 тысяч баррелей в сутки с около 3,3 миллиона.

Объявление форс-мажора означает приостановку контрактных обязательств для международных операторов и свидетельствует о масштабности кризиса.

Ожидается, что такая ситуация серьезно ударит по экономике Ирака, которая в значительной степени зависит от нефтяных доходов, а также создаст дополнительное давление на глобальные энергетические рынки.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Энергетика
Reuters
Ирак