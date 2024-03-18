Трое полицейских пострадали из-за вражеского обстрела в Херсонской области

Трое полицейских пострадали в результате обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области, сообщили в Нацполиции в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В результате обстрелов пострадали четыре человека, среди них - трое полицейских", - указали в полиции.

Как сообщается, военные рф атаковали дроном Львово. В результате взрыва сброшенного боеприпаса пострадал 43-летний мужчина, у него минно-взрывная травма и огнестрельные ранения различных частей тела.

В Бериславе, по сообщению, в результате атаки дроном-камикадзе типа "FPV" поврежден многоэтажный дом. В Нововоронцовке вражеский БпЛА повредил газовую заправку, а в Антоновке - автомобиль.

"По Ивановке российские военные били из танка, в результате чего пострадали трое сотрудников полиции, у всех контузии", - указали в полиции.

С временно оккупированного левого берега Днепра российские военные из артиллерии обстреливали и Херсон. "Под огневым поражением врага находились припортовая инфраструктура и жилые кварталы. Зафиксировано повреждение автосервисного предприятия в Днепровском районе и многоэтажного дома в микрорайоне "Корабел", - отметили в полиции.

В Херсонской области россияне обстрелами повредили припортовую инфраструктуру, есть раненый - ОВА