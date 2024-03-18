В Херсонской области россияне обстрелами повредили припортовую инфраструктуру, есть раненый - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  37167 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  171483 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  182046 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  182893 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  168835 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117059 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129174 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121623 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129332 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141888 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

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В Херсонской области россияне обстрелами повредили припортовую инфраструктуру, есть раненый - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив дома, инфраструктуру, транспортные средства и ранив одного человека.

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В Херсонской области россияне обстрелами повредили припортовую инфраструктуру, есть раненый - ОВА

Ракетный удар рф по Конотопу: повреждены объекты гражданской инфраструктуры, без пострадавших - ОВА

Российский ракетный удар по Конотопу повредил гражданскую инфраструктуру, но обошлось без жертв.

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Ракетный удар рф по Конотопу: повреждены объекты гражданской инфраструктуры, без пострадавших - ОВА

Ракетная атака рф на Николаев: один человек погиб, 9 получили ранения, в том числе дети

17 марта в результате ракетного обстрела врагом инфраструктурного объекта в Николаеве один человек погиб, девять получили ранения, в том числе двое детей, а также были повреждены здания, автомобили и инфраструктура.

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Ракетная атака рф на Николаев: один человек погиб, 9 получили ранения, в том числе дети

Из-за атаки вражеских дронов есть повреждения промышленных объектов и домов в Кировоградской области - ОВА

Атака вражеского беспилотника в Александрийском районе Кировоградской области повредила частные промышленные объекты и жилые дома, вызвав взрывную волну, которая выбила окна и повредила крыши.

Война •   •  9931 просмотра
Из-за атаки вражеских дронов есть повреждения промышленных объектов и домов в Кировоградской области - ОВА

В Кривом Роге во время атаки "шахедов" обломки упали на пятиэтажку, обошлось без жертв - ОВА

Поздно вечером противовоздушная оборона сбила 2 "шахеды" в Криворожском районе, обломки повредили здание и вызвали пожар, хотя никто не пострадал, а российские войска обстреляли Никопольский район, повредив здания и объекты инфраструктуры.

Война •   •  10318 просмотра
В Кривом Роге во время атаки "шахедов" обломки упали на пятиэтажку, обошлось без жертв - ОВА

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

У вас появятся новые возможности и силы для их реализации.

Общество •   •  37167 просмотра
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Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Во время ночных атак ПВО уничтожила 17 из 22 российских беспилотников "Shahed"

Противовоздушная оборона уничтожила 17 из 22 российских ударных беспилотников типа "Shahed" во время ночных атак рф.

Война •   •  13883 просмотра
Во время ночных атак ПВО уничтожила 17 из 22 российских беспилотников "Shahed"

За сутки погибло 810 военных рф

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 810 военнослужащих.

Война •   •  14179 просмотра
За сутки погибло 810 военных рф

За сутки россияне обстреляли 458 раз 10 населенных пунктов в Запорожской области

За минувшие сутки российские войска совершили 458 обстрелов 10 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, ракетные обстрелы и артиллерийские удары, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  15078 просмотра
За сутки россияне обстреляли 458 раз 10 населенных пунктов в Запорожской области

Военно-воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной опасности в Харьковской области.

Война •   •  16257 просмотра
Военно-воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области