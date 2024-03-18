В Херсонской области россияне обстрелами повредили припортовую инфраструктуру, есть раненый - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома, припортовую и другую инфраструктуру и транспортные средства, один человек получил ранения, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Надднепрянское, Львово, Садовое, Нововоронцовку, Красный Маяк, Гавриловку, Новоалександровку, Дудчаны, Тягинку, Антоновку, Янтарное, Понятовку, Киселевку, Ивановку, Приднепровское, Кизомыс и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 3 многоэтажки, 9 частных домов, припортовая инфраструктура, газовая заправочная станция, автосервисное предприятие и автомобиль. Из-за российской агрессии один человек получил ранения - сообщил Прокудин в Telegram.

Как отметил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, Херсонская городская территориальная громада за минувшие сутки была обстреляна 17 раз. "Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Садовом и Надднепрянском. В частности, было повреждено 1 хозяйственное сооружение, 1 гражданский автомобиль, 2 многоэтажных и 2 частных дома", - отметил Мрочко в Telegram.

По его словам, в результате российских вражеских обстрелов за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной громаде раненых нет.

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