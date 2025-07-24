Три грузовика столкнулись на трассе Киев-Чоп, есть пострадавшие: открыто производство

На автодороге Киев-Чоп сегодня столкнулись три грузовика, двое водителей пострадали, их доставили в больницу, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, около 04:15 часов на автодороге вблизи села Бузовая, произошло ДТП с участием трех грузовых транспортных средств. По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика Daf XF не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с припаркованным на обочине Mercedes и еще одним грузовиком Mercedes Atego", - рассказали в полиции.

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Как указано, "в результате столкновения получили телесные повреждения водитель грузовика Daf XF и 31-летний водитель припаркованного транспортного средства". Водители доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Следователи начали досудебное расследование по данному факту (ч. 1 ст. 286 УКУ).

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