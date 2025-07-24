Три вантажівки зіткнулися на трасі Київ-Чоп, є постраждалі: відкрито провадження
Київ • УНН
На автодорозі Київ-Чоп поблизу села Бузова сталася ДТП за участю трьох вантажівок. Двоє водіїв отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
На автодорозі Київ-Чоп зіткнулися сьогодні три вантажівки, двоє водіїв постраждали, їх доправили до лікарні, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП у Київській області, пише УНН.
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"Сьогодні, близько 04:15 години на автодорозі поблизу села Бузова, сталася ДТП за участю трьох вантажних транспортних засобів. За попередніми даними, 55-річний водій вантажівки Daf XF не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив зіткнення з припаркованим на узбіччі Mercedes та ще однією вантажівкою Mercedes Atego", - розповіли у поліції.
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Як вказано, "внаслідок зіткнення отримали тілесні ушкодження водій вантажівки Daf XF та 31-річний водій припаркованого транспортного засобу". Керманичів доставлено до медичного закладу для надання допомоги.
Слідчі розпочали досудове розслідування за цим фактом (ч. 1 ст. 286 ККУ).
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