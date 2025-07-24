На Житомирській трасі сталася ДТП з двома вантажівками: рух ускладнено
Київ • УНН
На 34 км автодороги Київ - Чоп поблизу села Бузова сталася ДТП за участю двох вантажівок. Рух ускладнений в напрямку Києва, об'їзд здійснюється крайньою лівою смугою.
На трасі Київ-Чоп у межах Київської області сталася ДТП за участю двох вантажівок, рух транспорту ускладнено, повідомили у патрульній поліції області у четвер у Telegram, пише УНН.
Сьогодні на 34-му км автодороги Київ-Чоп (поблизу села Бузова) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних транспортних засобів. Рух транспортних засобів ускладнений в напрямку міста Києва
Об’їзд, як вказано, здійснюється крайньою лівою смугою. Патрульні регулюють дорожній рух та забезпечують охорону місця події.
Водіїв закликали планувати маршрут своїх поїздок із урахуванням цієї інформації.
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