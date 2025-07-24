На Житомирской трассе произошло ДТП с двумя грузовиками: движение затруднено
Киев • УНН
На 34 км автодороги Киев - Чоп вблизи села Бузовая произошло ДТП с участием двух грузовиков. Движение затруднено в направлении Киева, объезд осуществляется по крайней левой полосе.
На трассе Киев-Чоп в пределах Киевской области произошло ДТП с участием двух грузовиков, движение транспорта затруднено, сообщили в патрульной полиции области в четверг в Telegram, пишет УНН.
Сегодня на 34-м км автодороги Киев-Чоп (вблизи села Бузовая) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых транспортных средств. Движение транспортных средств затруднено в направлении города Киева
Объезд, как указано, осуществляется по крайней левой полосе. Патрульные регулируют дорожное движение и обеспечивают охрану места происшествия.
Водителей призвали планировать маршрут своих поездок с учетом этой информации.
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