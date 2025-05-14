Трамп заявил о возможности вторичных санкций против россии за поддержку Ирана

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина
12:09 • 13289 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
07:33 • 27450 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
07:17 • 55206 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

14 мая, 05:56 • 49447 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

14 мая, 05:00 • 59046 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

14 мая, 04:00 • 139477 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

13 мая, 21:24 • 58975 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

13 мая, 16:08 • 161161 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 88512 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 95086 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
30%
745мм
Популярные новости

Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

14 мая, 02:58 • 53420 просмотра

В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

14 мая, 04:19 • 68411 просмотра

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

14 мая, 05:20 • 60125 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 48661 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 34309 просмотра
публикации

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

12:09 • 13288 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

09:23 • 31872 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 34811 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 49173 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

14 мая, 04:00 • 139477 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

11:12 • 10444 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

09:18 • 15912 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

06:55 • 24956 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 53664 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 112187 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Трамп заявил о возможности вторичных санкций против россии за поддержку Ирана

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Дональд Трамп заявил о возможности введения вторичных санкций против россии за ее поддержку Ирана и войну в Украине. Также он упомянул о вероятных ограничениях в отношении Ирана.

Трамп заявил о возможности вторичных санкций против россии за поддержку Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения вторичных санкций против россии за ее поддержку Ирана и продолжение войны в Украине.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One 14 мая, передает УНН со ссылкой на страницу The White House в Youtube.

Детали

В ответ на вопрос журналистов, рассматривает ли Вашингтон санкции против россии за ее сотрудничество с Тегераном и роль в войне против Украины, Трамп отметил:

Я не хочу об этом говорить, но я всегда рассматриваю вторичные санкции

Он также прокомментировал вероятность новых ограничений в отношении Ирана.

Если бы у меня были вторичные санкции против Ирана, я бы довел их до банкротства, и не было бы никакого 7 октября. Не было бы денег для ХАМАСа, Хезболлы или чего-либо другого. Поэтому я всегда и, как вы знаете, снова ввожу вторичные санкции против Ирана. И надеюсь, что они примут правильное решение, потому что так или иначе что-то должно случиться. Это очень просто. Это произойдет так или иначе. Они не могут иметь ядерное оружие. Итак, мы либо сделаем это по-дружески, либо сделаем это очень недружелюбно, и это не будет приятно

- сказал Трамп.

Напомним

14 мая президент США Дональд Трамп встретился в Саудовской Аравии с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. В частности, во время встречи Трамп заявил, что собирается снять американские санкции с Сирии в ближайшее время.

Алина Волянская

Алина Волянская

политикаНовости Мира
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Сирия
Саудовская Аравия
Украина
Иран
Brent
$65.96
Bitcoin
$103,969.40
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$34.94
Золото
$3,223.71
Ethereum
$2,624.57