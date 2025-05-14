Трамп заявил о возможности вторичных санкций против россии за поддержку Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения вторичных санкций против россии за ее поддержку Ирана и продолжение войны в Украине.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One 14 мая, передает УНН со ссылкой на страницу The White House в Youtube.

Детали

В ответ на вопрос журналистов, рассматривает ли Вашингтон санкции против россии за ее сотрудничество с Тегераном и роль в войне против Украины, Трамп отметил:

Я не хочу об этом говорить, но я всегда рассматриваю вторичные санкции

Он также прокомментировал вероятность новых ограничений в отношении Ирана.

Если бы у меня были вторичные санкции против Ирана, я бы довел их до банкротства, и не было бы никакого 7 октября. Не было бы денег для ХАМАСа, Хезболлы или чего-либо другого. Поэтому я всегда и, как вы знаете, снова ввожу вторичные санкции против Ирана. И надеюсь, что они примут правильное решение, потому что так или иначе что-то должно случиться. Это очень просто. Это произойдет так или иначе. Они не могут иметь ядерное оружие. Итак, мы либо сделаем это по-дружески, либо сделаем это очень недружелюбно, и это не будет приятно - сказал Трамп.

Напомним

14 мая президент США Дональд Трамп встретился в Саудовской Аравии с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. В частности, во время встречи Трамп заявил, что собирается снять американские санкции с Сирии в ближайшее время.