Трамп заявив про можливість вторинних санкцій проти росії за підтримку Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти росії за її підтримку Ірану та продовження війни в Україні.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One 14 травня, передає УНН із посиланням на сторінку The White House в Youtube.

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У відповідь на питання журналістів, чи розглядає Вашингтон санкції проти росії за її співпрацю з Тегераном та роль у війні проти України, Трамп зазначив:

Я не хочу про це говорити, але я завжди розглядаю вторинні санкції

Він також прокоментував ймовірність нових обмежень щодо Ірану.

Якби у мене були вторинні санкції проти Ірану, я б довів їх до банкрутства, і не було б ніякого 7 жовтня. Не було б грошей для ХАМАСу, Хезболли чи будь-чого іншого. Тому я завжди і, як ви знаєте, знову запроваджую вторинні санкції проти Ірану. І сподіваюся, що вони приймуть правильне рішення, тому що так чи інакше щось має статися. Це дуже просто. Це станеться так чи інакше. Вони не можуть мати ядерну зброю. Отже, ми або зробимо це по-дружньому, або зробимо це дуже недружньо, і це не буде приємно - сказав Трамп.

Нагадаємо

14 травня президент США Дональд Трамп зустрівся в Саудівській Аравії з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа. Зокрема, під час зустрічі Трамп заявив, що збирається зняти американські санкції з Сирії найближчим часом.