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Трамп заработал более $1,4 млрд на криптовалюте

Киев • УНН

 • 1990 просмотра

Согласно финансовому отчету, президент США получил почти 800 млн долларов от криптопроекта World Liberty Financial и 635 млн от продажи мемкоинов. Это стало его крупнейшим источником дохода.

Трамп заработал более $1,4 млрд на криптовалюте

Президент США Дональд Трамп сообщил о более чем 1,4 миллиарда долларов дохода от криптовалютных проектов своей семьи в прошлом году, что показывает, как Трамп теперь получает большую часть своего дохода от цифровых активов, которые выиграли от его политики, согласно обзору его последней финансовой информации во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В документах, его ежегодном отчете за 2025 год в Управлении государственной этики США, раскрыто, что его компании получили почти 800 миллионов долларов от World Liberty Financial, криптопроекта, сооснователями которого являются он и его сыновья. Этот доход, который президент делит с членами семьи, включал более 520 миллионов долларов от продажи криптотокенов и более 250 миллионов долларов от продажи долей в бизнесе World Liberty.

Трамп сообщил о еще 635 миллионах долларов от продажи своих мемкоинов.

Недавно агентство Reuters подсчитало, что семья Трампа заработала как минимум 2,3 миллиарда долларов на проектах, связанных с криптовалютой, после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году.

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После вступления в должность Трамп начал внедрять политику и инициативы, которые отрасль считала полезными, от введения федеральных правил по стейблкоинам до прекращения контроля за отраслью со стороны Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам.

За 2025 год президент США также сообщил о более чем 80 миллионах долларов дохода от урегулирования споров с различными медиакомпаниями и 52 миллионах долларов от его компании, которая лицензировала его имя для зарубежных застройщиков, в основном за счет сделок с партнерами с Ближнего Востока.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила в заявлении: "Ни президент, ни его семья никогда не были вовлечены - и никогда не будут вовлечены - в конфликт интересов. Президент Трамп с гордостью сделал Соединенные Штаты криптовалютной столицей мира с помощью исполнительных действий".

Келли добавила: "Все действия президента Трампа и его администрации предпринимаются в интересах американского народа - и любые так называемые "репортеры", которые настаивают на ином, повторяют тот же, избитый, ложный нарратив, который демократы и устаревшие СМИ проталкивали в течение десяти лет".

Хотя Белый дом ранее заявлял, что деловые интересы президента сейчас контролируют его дети, президент остается бенефициаром активов в трасте, который в конечном итоге получает доход.

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Несмотря на то, что криптовалюта является крупнейшим источником дохода для Трампа, его традиционный бизнес, в частности поля для гольфа и курорты, продолжал приносить миллионы.

В 2025 году Трамп сообщил о росте доходов от гольф-клубов и курортов на 15% до чуть более 500 миллионов долларов. Наибольший рост произошел в клубах, где президент проводил много времени после своей инаугурации в 2025 году.

Доход его клуба Mar-a-Lago во Флориде, который Трамп назвал Зимним Белым домом, вырос до 77 миллионов долларов с 50 миллионов долларов в 2024 году, тогда как доход его гольф-клуба в соседнем Уэст-Палм-Бич подскочил на 27%. В прошлом году доходы упали по сравнению с курсом Трампа в Лос-Анджелесе.

Доходы Трампа от его долей в сфере недвижимости - бизнесе, в котором он сделал себе имя - имели менее впечатляющий рост. Он сообщил о доходах от дюжины важных проектов коммерческой недвижимости, главным образом доли в зданиях, которые он построил или приобрел десятилетия назад. В документе не указываются конкретные цифры арендной платы за недвижимость, такую как Trump Tower в Нью-Йорке, а скорее диапазоны доходов. Для большинства диапазон доходов в 2025 году был таким же или ниже, чем Трамп сообщал десять лет назад.

Представитель семейного бизнеса Трампа, The Trump Organisation, заявил в своем заявлении, что "широта и глубина этого документа еще больше подчеркивает наше стремление к прозрачности. На почти 1000 страницах она представляет собой один из наиболее полных отчетов о раскрытии финансовой информации, которые когда-либо подавались, и демонстрирует уровень финансовой прозрачности, несравнимый в президентской истории".

Юлия Шрамко

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