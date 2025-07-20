Трамп призвал отменить летние каникулы Сената для срочных назначений

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Сенат не уходить на летние каникулы. Он попросил их утвердить предложенные им кандидатуры должностных лиц, пишет УНН со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной соцсети Truth Social.

Надеюсь, что очень талантливый Джон Тун (лидер большинства в Сенате – ред.), одержавший многочисленные победы за последние две недели, а на самом деле за последние шесть месяцев, отменит августовские каникулы (и длинные выходные), чтобы утвердить моих невероятных номинантов - написал Трамп.

Сообщается, что сенаторы должны утвердить шестерых номинантов, которых выдвинул Трамп. Но проблема в том, что в августе у сенаторов запланированы каникулы.

Среди ключевых кандидатов, которых должны утвердить - юрист из Министерства юстиции Эмиль Бов на должность судьи федерального апелляционного суда и бывшая ведущая телеканала Fox News Джанин Пирро на должность главного федерального прокурора в округе Вашингтона.

Дополнение

Дональд Трамп подал иск в суд на медиамагната Руперта Мердока и двух журналистов Wall Street Journal. Причиной стала публикация, которая утверждает, что Трамп отправлял Джеффри Эпштейну письмо с непристойным рисунком.

Трамп намекнул на будущие "большие" торговые соглашения, которые могут быть объявлены вскоре. Он также отметил, что США вводят 30% пошлины на товары из ЕС и Мексики с 1 августа.