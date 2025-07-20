Трамп закликав скасувати літні канікули Сенату для термінових призначень

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Сенат не йти на літні канікули. Він попросив їх затвердити запропоновані ним кандидатури посадовців, пише УНН з посиланням на повідомлення Трампа у його власній соцмережі Truth Social.

Сподіваюся, що дуже талановитий Джон Тун (лідер більшості в Сенаті – ред.), який здобув численні перемоги за останні два тижні, а насправді за останні шість місяців, скасує серпневі канікули (і довгі вихідні), щоб затвердити моїх неймовірних номінантів - написав Трамп.

Повідомляється, що сенатори мають затвердити шістьох номінантів, яких висунув Трамп. Але проблема в тому, що у серпні у сенаторів заплановані канікули.

Серед ключових кандидатів, яких мають затвердити - юрист із Міністерства юстиції Еміль Бов на посаду судді федерального апеляційного суду та колишня ведуча телеканалу Fox News Джанін Пірро на посаду головного федерального прокурора в окрузі Вашингтона.

Доповнення

Дональд Трамп подав позов до суду на медіамагната Руперта Мердока та двох журналістів Wall Street Journal. Причиною стала публікація, яка стверджує, що Трамп надсилав Джеффрі Епштейну лист із непристойним малюнком.

Трамп натякнув на майбутні "великі" торговельні угоди, які можуть бути оголошені незабаром. Він також зазначив, що США запроваджують 30% мита на товари з ЄС та Мексики з 1 серпня.