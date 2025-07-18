Трамп натякнув на майбутні "великі" торговельні угоди

Президент США Дональд Трамп натякнув на деякі "великі" торговельні угоди, про які може бути оголошено найближчим часом, передає УНН із посиланням на Sky News.

Коли я відправлю документ про те, що ви платите 35% або 40% мита, це буде угода - сказав він.

За його словами, "тоді вони зателефонують і попросять укласти угоду трохи іншого роду, наприклад, відкрити свою країну для торгівлі".

Трамп наполягає на митах до 20% у торговельній угоді з ЄС - ЗМІ

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З 1 серпня США запроваджують 30% мита на товари, імпортовані з Європейського Союзу та Мексики. Президент Дональд Трамп оголосив про це в соцмережах, розширюючи тарифні обмеження на низку країн.

Головний переговорник ЄС із США Марош Шефчовичзаявив, що погроза президента США Дональда Трампа запровадити 30% мита на європейські товари "практично заборонить" трансатлантичну торгівлю.