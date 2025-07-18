Трамп намекнул на будущие "крупные" торговые сделки
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп намекнул на будущие "крупные" торговые сделки, которые могут быть объявлены в ближайшее время. Он также отметил, что США вводят 30% пошлины на товары из ЕС и Мексики с 1 августа.
Президент США Дональд Трамп намекнул на некоторые «крупные» торговые сделки, о которых может быть объявлено в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Когда я отправлю документ о том, что вы платите 35% или 40% пошлины, это будет сделка
По его словам, «тогда они позвонят и попросят заключить сделку немного другого рода, например, открыть свою страну для торговли».
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Напомним
С 1 августа США вводят 30% пошлины на товары, импортируемые из Европейского Союза и Мексики. Президент Дональд Трамп объявил об этом в соцсетях, расширяя тарифные ограничения на ряд стран.
Главный переговорщик ЕС с США Марош Шефчович заявил, что угроза президента США Дональда Трампа ввести 30% пошлины на европейские товары «практически запретит» трансатлантическую торговлю.