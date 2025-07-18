Трамп намекнул на будущие "крупные" торговые сделки

Президент США Дональд Трамп намекнул на некоторые «крупные» торговые сделки, о которых может быть объявлено в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Когда я отправлю документ о том, что вы платите 35% или 40% пошлины, это будет сделка - сказал он.

По его словам, «тогда они позвонят и попросят заключить сделку немного другого рода, например, открыть свою страну для торговли».

Трамп настаивает на пошлинах до 20% в торговом соглашении с ЕС - СМИ

Напомним

С 1 августа США вводят 30% пошлины на товары, импортируемые из Европейского Союза и Мексики. Президент Дональд Трамп объявил об этом в соцсетях, расширяя тарифные ограничения на ряд стран.

Главный переговорщик ЕС с США Марош Шефчович заявил, что угроза президента США Дональда Трампа ввести 30% пошлины на европейские товары «практически запретит» трансатлантическую торговлю.