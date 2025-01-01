Трамп посетит похороны Картера
Киев • УНН
Дональд Трамп подтвердил свое участие в государственных похоронах Джимми Картера 9 января в Вашингтоне. Также он выразил поддержку действующему спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.
Трамп объявил об участии в похоронах Джимми Картера и выразил политическую позицию. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что посетит государственные похороны Джимми Картера, которые пройдут 9 января в Национальном соборе в Вашингтоне. Картер, который умер в возрасте 100 лет, был 39-м президентом США и остается знаковой фигурой американской политики. Трамп подтвердил свое участие во время новогоднего события в собственном поместье во Флориде.
Во время общения с прессой Трамп также прокомментировал политическую ситуацию в Конгрессе, выразив поддержку действующему спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. По его словам, именно Джонсон имеет наилучшие шансы сохранить руководящую должность в условиях сложных переговоров в Конгрессе.
Джо Байден и Дональд Трамп почтили память бывшего президента США Джимми Картера30 дек. 2024, 07:54 • 18915 просмотров