Трамп посетит похороны Картера

Трамп объявил об участии в похоронах Джимми Картера и выразил политическую позицию. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что посетит государственные похороны Джимми Картера, которые пройдут 9 января в Национальном соборе в Вашингтоне. Картер, который умер в возрасте 100 лет, был 39-м президентом США и остается знаковой фигурой американской политики. Трамп подтвердил свое участие во время новогоднего события в собственном поместье во Флориде.

Во время общения с прессой Трамп также прокомментировал политическую ситуацию в Конгрессе, выразив поддержку действующему спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. По его словам, именно Джонсон имеет наилучшие шансы сохранить руководящую должность в условиях сложных переговоров в Конгрессе.

Джо Байден и Дональд Трамп почтили память бывшего президента США Джимми Картера