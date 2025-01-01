Трамп відвідає похорон Картера
Київ • УНН
Дональд Трамп підтвердив свою участь у державних похоронах Джиммі Картера 9 січня у Вашингтоні. Також він висловив підтримку чинному спікеру Палати представників Майку Джонсону.
Трамп оголосив про участь у похоронах Джиммі Картера та висловив політичну позицію. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Новобраний президент США Дональд Трамп повідомив, що відвідає державні похорони Джиммі Картера, які пройдуть 9 січня в Національному соборі у Вашингтоні. Картер, який помер у віці 100 років, був 39-м президентом США і залишається знаковою фігурою американської політики. Трамп підтвердив свою участь під час новорічної події у власному маєтку у Флориді.
Під час спілкування з пресою Трамп також прокоментував політичну ситуацію в Конгресі, висловивши підтримку чинному спікеру Палати представників Майку Джонсону. За його словами, саме Джонсон має найкращі шанси зберегти керівну посаду в умовах складних переговорів у Конгресі.
Джо Байден і Дональд Трамп вшанували пам'ять колишнього президента США Джиммі Картера30.12.24, 09:54 • 20351 перегляд