Трамп відвідає похорон Картера

Трамп оголосив про участь у похоронах Джиммі Картера та висловив політичну позицію. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Новобраний президент США Дональд Трамп повідомив, що відвідає державні похорони Джиммі Картера, які пройдуть 9 січня в Національному соборі у Вашингтоні. Картер, який помер у віці 100 років, був 39-м президентом США і залишається знаковою фігурою американської політики. Трамп підтвердив свою участь під час новорічної події у власному маєтку у Флориді.

Під час спілкування з пресою Трамп також прокоментував політичну ситуацію в Конгресі, висловивши підтримку чинному спікеру Палати представників Майку Джонсону. За його словами, саме Джонсон має найкращі шанси зберегти керівну посаду в умовах складних переговорів у Конгресі.

Джо Байден і Дональд Трамп вшанували пам'ять колишнього президента США Джиммі Картера