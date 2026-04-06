Трамп намекнул на намерение США вооружить протестующих в Иране

Президент США Дональд Трамп, вероятно, подтвердил намерение США вооружить иранских протестующих после массовых демонстраций против правительства, которые вспыхнули по всему Ирану в конце 2025 года и продолжались в начале этого года, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Тысячи антиправительственных протестующих в Иране были убиты во время подавления протестов правительственными силами. В воскресенье телеканал Fox News сообщил, что Трамп в телефонном интервью Трею Ингсту заявил, что курдские группировки, которые должны были доставить предоставленное США оружие, забрали его себе.

"Оно должно было попасть к людям, чтобы те могли дать отпор этим бандитам", — сказал Трамп журналистам в понедельник об оружии, предназначенном для протестующих. "Знаете, что произошло? Люди, которым его отправили, забрали его себе, потому что сказали: "Какое хорошее оружие. Думаю, я его оставлю". Поэтому я очень расстроен определенной группой людей, и они заплатят за это большую цену".

