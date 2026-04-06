Трамп натякнув на намір США озброїти протестувальників в Ірані

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, підтвердив намір США озброїти іранських протестувальників після масових демонстрацій проти уряду, які спалахнули по всьому Ірану наприкінці 2025 року і тривали на початку цього року, передає УНН із посиланням на AP.

Тисячі антиурядових протестувальників в Ірані було вбито під час придушення протестів урядовими силами. У неділю телеканал Fox News повідомив, що Трамп у телефонному інтерв'ю Трею Інгсту заявив, що курдські угруповання, які мали доставити надану США зброю, забрали її собі.

"Вона мала потрапити до людей, щоб ті могли дати відсіч цим бандитам", — сказав Трамп журналістам у понеділок про зброю, призначену для протестувальників. "Знаєте, що сталося? Люди, яким її відправили, забрали її собі, бо сказали: "Яка гарна зброя. Думаю, я її залишу". Тому я дуже засмучений певною групою людей і вони заплатять за це велику ціну".

