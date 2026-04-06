Трамп натякнув на намір США озброїти протестувальників в Ірані
Київ • УНН
Президент США заявив про намір передати зброю іранцям для боротьби з урядом. Проте курдські групи привласнили озброєння, що викликало обурення Трампа.
Президент США Дональд Трамп, ймовірно, підтвердив намір США озброїти іранських протестувальників після масових демонстрацій проти уряду, які спалахнули по всьому Ірану наприкінці 2025 року і тривали на початку цього року, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Тисячі антиурядових протестувальників в Ірані було вбито під час придушення протестів урядовими силами. У неділю телеканал Fox News повідомив, що Трамп у телефонному інтерв'ю Трею Інгсту заявив, що курдські угруповання, які мали доставити надану США зброю, забрали її собі.
"Вона мала потрапити до людей, щоб ті могли дати відсіч цим бандитам", — сказав Трамп журналістам у понеділок про зброю, призначену для протестувальників. "Знаєте, що сталося? Люди, яким її відправили, забрали її собі, бо сказали: "Яка гарна зброя. Думаю, я її залишу". Тому я дуже засмучений певною групою людей і вони заплатять за це велику ціну".
