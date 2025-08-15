Трамп на борту Air Force One ожидает прибытия Путина на Аляску - Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп проводит встречу с сенаторами и губернатором Аляски. Они ожидают прибытия Путина на борту Air Force One.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One ожидает прибытия главы кремля владимира путина, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп сейчас встречается с сенаторами Лизой Мурковски и Дэном Салливаном, а также губернатором Аляски Майком Данливи на борту самолета Air Force One, ожидая прибытия путина.
Тем временем заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал видео с Air Force One, который прибыл на Аляску.
Напомним
На авиабазе Элмендорф на Аляске на взлетной полосе подготовлена сцена для прибытия президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина.
Красная дорожка расстелена в форме буквы Г, чтобы лидеры могли спуститься на платформу с надписью "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").
Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным, как ожидается, начнется в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.
Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.