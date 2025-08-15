Трамп на борту Air Force One очікує на прибуття путіна на Аляску - Білий дім
Київ • УНН
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Трамп проводить зустріч із сенаторами та губернатором Аляски. Вони очікують на прибуття Путіна на борту Air Force One.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент США Дональд Трамп на борту президентського літака Air Force One очікує на прибуття глави кремля володимира путіна, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, Трамп зараз зустрічається з сенаторами Лізою Мурковскі та Деном Салліваном, а також губернатором Аляски Майком Данліві на борту літака Air Force One, чекаючи на прибуття путіна.
Тим часом заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно опублікував відео з Air Force One, який прибув на Аляску.
Нагадаємо
На авіабазі Елмендорф на Алясці на злітній смузі підготовлено сцену для прибуття президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна.
Червону доріжку розстелено у формі літери Г, щоб лідери могли спуститися на платформу з написом "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").
Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним, як очікується, розпочнеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.