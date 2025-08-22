Президент США Дональд Трамп, похоже, предложил обоснование для перехода Украины в наступление против России, и это является заметным изменением риторики во время определенной паузы в мирных переговорах. Об этом пишет CNN, сообщает УНН.

Детали

Издание напоминает о сравнении главой Белого дома Украины со спортивной командой, которая "имеет фантастическую защиту, но ей не разрешено играть в нападении".

Риторика Трампа может задеть за живое Москву, которая рассматривает любую поддержку украинских ударов по своей территории как красную линию. Во времена администрации Байдена давней политикой было то, что Украина не может запускать ракеты дальнего радиуса действия американского производства по России. После того, как это изменилось в ноябре 2024 года - под давлением союзников США - Россия обновила свою ядерную доктрину, подтвердив, что будет считать любое нападение на нее, поддержанное ядерной державой, совместным нападением - говорится в статье.

Авторы указывают, что несколько дней спустя Россия запустила свою новую межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по украинскому городу Днепр. Сейчас же Россия регулярно использует удары украинских беспилотников большой дальности по своим энергетическим и военным объектам, чтобы подтвердить свои утверждения о том, что украинское правительство является "террористическим режимом".

Комментарии Трампа ... прозвучали на фоне того, как Кремль открыто противоречит Белому дому относительно планов двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, намекая на то, что ... Путин еще не согласился на такую встречу - отмечает СМИ.

Авторы добавляют, что вскоре после этого сообщения в Truth Social Трамп также опубликовал фотографию своей встречи с Путиным над фотографией 1959 года, на которой тогдашний вице-президент США Ричард Никсон якобы "противостоит" советскому лидеру Никите Хрущеву.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп выразил резкую критику политики своего предшественника Джо Байдена относительно войны в Украине. Он сказал, что почти невозможно выиграть войну, не нападая на страну-оккупанта, а это Украине делать запретили.

