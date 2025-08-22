$41.380.02
21 августа, 14:24 • 19180 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 22258 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 28082 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 17322 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 29680 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 69692 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 77762 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 80451 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102387 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 232428 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNN

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент США Дональд Трамп предлагает Украине перейти в наступление, что является заметным изменением риторики. Это происходит на фоне паузы в мирных переговорах.

Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNN

Президент США Дональд Трамп, похоже, предложил обоснование для перехода Украины в наступление против России, и это является заметным изменением риторики во время определенной паузы в мирных переговорах. Об этом пишет CNN, сообщает УНН.

Детали

Издание напоминает о сравнении главой Белого дома Украины со спортивной командой, которая "имеет фантастическую защиту, но ей не разрешено играть в нападении".

Риторика Трампа может задеть за живое Москву, которая рассматривает любую поддержку украинских ударов по своей территории как красную линию. Во времена администрации Байдена давней политикой было то, что Украина не может запускать ракеты дальнего радиуса действия американского производства по России. После того, как это изменилось в ноябре 2024 года - под давлением союзников США - Россия обновила свою ядерную доктрину, подтвердив, что будет считать любое нападение на нее, поддержанное ядерной державой, совместным нападением

- говорится в статье.

Авторы указывают, что несколько дней спустя Россия запустила свою новую межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по украинскому городу Днепр. Сейчас же Россия регулярно использует удары украинских беспилотников большой дальности по своим энергетическим и военным объектам, чтобы подтвердить свои утверждения о том, что украинское правительство является "террористическим режимом".

Комментарии Трампа ... прозвучали на фоне того, как Кремль открыто противоречит Белому дому относительно планов двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, намекая на то, что ... Путин еще не согласился на такую встречу

- отмечает СМИ.

Авторы добавляют, что вскоре после этого сообщения в Truth Social Трамп также опубликовал фотографию своей встречи с Путиным над фотографией 1959 года, на которой тогдашний вице-президент США Ричард Никсон якобы "противостоит" советскому лидеру Никите Хрущеву.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп выразил резкую критику политики своего предшественника Джо Байдена относительно войны в Украине. Он сказал, что почти невозможно выиграть войну, не нападая на страну-оккупанта, а это Украине делать запретили.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Truth Social
Никита Хрущев
Днепр
Белый дом
Дональд Трамп
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина