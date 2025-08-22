Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN

Президент США Дональд Трамп, схоже, запропонував обґрунтування для переходу України в наступ проти росії, і це є помітною зміною риторики під час певної паузи у мирних переговорах. Про це пише CNN, повідомляє УНН.

Деталі

Видання нагадує про порівняння глави Білого дому України зі спортивною командою, яка "має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі".

Риторика Трампа може зачепити за живе москву, яка розглядає будь-яку підтримку українських ударів по своїй території як червону лінію. За часів адміністрації Байдена давньою політикою було те, що Україна не може запускати ракети далекого радіуса дії американського виробництва по росії. Після того, як це змінилося в листопаді 2024 року - під тиском союзників США - росія оновила свою ядерну доктрину, підтвердивши, що вважатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, спільним нападом - йдеться у статті.

Трамп не має наміру бути залученим у переговори Зеленського і путіна - The Guardian

Автори вказують, що кілька днів потому росія запустила свою нову міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності "орешник" по українському місту Дніпро. Нині ж росія регулярно використовує удари українських безпілотників великої дальності по своїх енергетичних та військових об'єктах, щоб підтвердити свої твердження про те, що український уряд є "терористичним режимом".

Коментарі Трампа ... прозвучали на тлі того, як кремль відкрито суперечить Білому дому щодо планів двосторонньої зустрічі між президентом росії володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, натякаючи на те, що ... путін ще не погодився на таку зустріч - зазначиає ЗМІ.

Автори додають, що невдовзі після цього допису в Truth Social Трамп також опублікував фотографію своєї зустрічі з путіним над фотографією 1959 року, на якій тодішній віце-президент США Річард Ніксон нібито "протистоїть" радянському лідеру Микиті Хрущову.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп висловив різку критику політики свого попередника Джо Байдена щодо війни в Україні. Він сказав, що майже неможливо виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта, а це Україні робити заборонили.

Ми дізнаємось протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні, інакше змінимо тактику - Трамп