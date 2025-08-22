Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN

$41.380.02
21 серпня, 14:24
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Удар рф по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 23
21 серпня, 17:31
Рада ухвалила закон, який обмежує доступ до даних про нерухомість
21 серпня, 17:42
Білий дім висміяв ідею рф стати одним із гарантів безпеки України
21 серпня, 18:10
Ми дізнаємось протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні, інакше змінимо тактику - Трамп
21 серпня, 18:24
Єврокомісар ставить під сумнів реальний авторитет путіна на тлі заяв лаврова
20:25
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
21 серпня, 14:24
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт
21 серпня, 10:15
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
20 серпня, 12:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Тулсі Габбард
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Білорусь
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
Футбол
The Guardian

Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент США Дональд Трамп пропонує Україні перейти в наступ, що є помітною зміною риторики. Це відбувається на тлі паузи в мирних переговорах.

Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN

Президент США Дональд Трамп, схоже, запропонував обґрунтування для переходу України в наступ проти росії, і це є помітною зміною риторики під час певної паузи у мирних переговорах. Про це пише CNN, повідомляє УНН.

Деталі

Видання нагадує про порівняння глави Білого дому України зі спортивною командою, яка "має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі".

Риторика Трампа може зачепити за живе москву, яка розглядає будь-яку підтримку українських ударів по своїй території як червону лінію. За часів адміністрації Байдена давньою політикою було те, що Україна не може запускати ракети далекого радіуса дії американського виробництва по росії. Після того, як це змінилося в листопаді 2024 року - під тиском союзників США - росія оновила свою ядерну доктрину, підтвердивши, що вважатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, спільним нападом

- йдеться у статті.

Трамп не має наміру бути залученим у переговори Зеленського і путіна - The Guardian
21.08.25, 15:53

Автори вказують, що кілька днів потому росія запустила свою нову міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності "орешник" по українському місту Дніпро. Нині ж росія регулярно використовує удари українських безпілотників великої дальності по своїх енергетичних та військових об'єктах, щоб підтвердити свої твердження про те, що український уряд є "терористичним режимом".

Коментарі Трампа ... прозвучали на тлі того, як кремль відкрито суперечить Білому дому щодо планів двосторонньої зустрічі між президентом росії володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, натякаючи на те, що ... путін ще не погодився на таку зустріч

- зазначиає ЗМІ.

Автори додають, що невдовзі після цього допису в Truth Social Трамп також опублікував фотографію своєї зустрічі з путіним над фотографією 1959 року, на якій тодішній віце-президент США Річард Ніксон нібито "протистоїть" радянському лідеру Микиті Хрущову.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп висловив різку критику політики свого попередника Джо Байдена щодо війни в Україні. Він сказав, що майже неможливо виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта, а це Україні робити заборонили.

Ми дізнаємось протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні, інакше змінимо тактику - Трамп
21.08.25, 21:24

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Truth Social
Микита Хрущов
Дніпро (місто)
Білий дім
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна