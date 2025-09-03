Трамп и Навроцкий встретились в Белом Президенте США

Дональд Трамп поприветствовал польского коллегу Кароля Навроцкого на южном портике Белого дома теплым жестом и улыбкой, пишет УНН.

Детали

Лидер США поприветствовал своего польского коллегу на южном портике Белого дома искренним похлопыванием по плечу и обменялся с ним широкой улыбкой.

Они стояли бок о бок, когда четыре истребителя F-35 пролетели над Белым домом, а за ними еще одна колонна из четырех F-16. Впоследствии Трамп и Навроцкий вместе зашли внутрь Белого дома.

