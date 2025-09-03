Трамп и Навроцкий встретились в Белом Президенте США

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 3460 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 6248 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 10738 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 23679 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 17957 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 21308 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 20887 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 22776 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 38415 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 35651 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
43%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 248141 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 247806 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 239185 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 235959 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 229977 просмотра
публикации
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto14:49 • 2180 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 23679 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 24271 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 38415 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 35651 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Вадим Филашкин
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Дания
Реклама
УНН Lite
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 4502 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 24844 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 38233 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 40694 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 54685 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Старлинк
MIM-104 Patriot

Трамп и Навроцкий встретились в Белом Президенте США

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Президент США Дональд Трамп приветствовал польского коллегу Кароля Навроцкого в Белом доме. Встреча сопровождалась пролетом истребителей F-35 и F-16.

Трамп и Навроцкий встретились в Белом Президенте США

Дональд Трамп поприветствовал польского коллегу Кароля Навроцкого на южном портике Белого дома теплым жестом и улыбкой, пишет УНН.

Детали

Лидер США поприветствовал своего польского коллегу на южном портике Белого дома искренним похлопыванием по плечу и обменялся с ним широкой улыбкой.

Они стояли бок о бок, когда четыре истребителя F-35 пролетели над Белым домом, а за ними еще одна колонна из четырех F-16. Впоследствии Трамп и Навроцкий вместе зашли внутрь Белого дома.

Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом03.09.25, 17:02 • 3452 просмотра

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
F-16 Fighting Falcon
Польша