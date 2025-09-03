Трамп и Навроцкий встретились в Белом Президенте США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп приветствовал польского коллегу Кароля Навроцкого в Белом доме. Встреча сопровождалась пролетом истребителей F-35 и F-16.
Дональд Трамп поприветствовал польского коллегу Кароля Навроцкого на южном портике Белого дома теплым жестом и улыбкой, пишет УНН.
Детали
Лидер США поприветствовал своего польского коллегу на южном портике Белого дома искренним похлопыванием по плечу и обменялся с ним широкой улыбкой.
Они стояли бок о бок, когда четыре истребителя F-35 пролетели над Белым домом, а за ними еще одна колонна из четырех F-16. Впоследствии Трамп и Навроцкий вместе зашли внутрь Белого дома.
