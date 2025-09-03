Трамп і Навроцький зустрілися у Білому Президент США

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 3216 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 5646 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 10509 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 23355 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 17767 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 21251 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 20833 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22732 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 38302 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 35544 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
43%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 248043 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 247712 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 239090 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 235862 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 229877 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto14:49 • 1958 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 23355 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 24166 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 38302 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 35544 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Вадим Філашкін
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Данія
Реклама
УНН Lite
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 4406 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 24796 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 38186 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 40659 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 54646 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Starlink
MIM-104 Patriot

Трамп і Навроцький зустрілися у Білому Президент США

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Президент США Дональд Трамп привітав польського колегу Кароля Навроцького у Білому домі. Зустріч супроводжувалася прольотом винищувачів F-35 та F-16.

Трамп і Навроцький зустрілися у Білому Президент США

Дональд Трамп привітав польського колегу Кароля Навроцького на південному портику Білого дому теплим жестом і посмішкою, пише УНН.

Деталі

Лідер США привітав свого польського колегу на південному портику Білого дому щирим поплескуванням по плечу та обмінявся із ним широкою посмішкою.

Вони стояли пліч-о-пліч, коли чотири винищувачі F-35 пролетіли над Білим домом, а за ними ще одна колона з чотирьох F-16. Згодом Трамп і Навроцький разом зайшли всередину Білого дому.

Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом03.09.25, 17:02 • 3210 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Кароль Навроцький
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
F-16 Fighting Falcon
Польща