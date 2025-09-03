Трамп і Навроцький зустрілися у Білому Президент США
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп привітав польського колегу Кароля Навроцького у Білому домі. Зустріч супроводжувалася прольотом винищувачів F-35 та F-16.
Дональд Трамп привітав польського колегу Кароля Навроцького на південному портику Білого дому теплим жестом і посмішкою, пише УНН.
Деталі
Лідер США привітав свого польського колегу на південному портику Білого дому щирим поплескуванням по плечу та обмінявся із ним широкою посмішкою.
Вони стояли пліч-о-пліч, коли чотири винищувачі F-35 пролетіли над Білим домом, а за ними ще одна колона з чотирьох F-16. Згодом Трамп і Навроцький разом зайшли всередину Білого дому.
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом03.09.25, 17:02 • 3210 переглядiв