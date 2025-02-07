Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Президент США Дональд Трамп готов усилить санкции США против россии, чтобы завершить войну рф против Украины. Об этом заявил специальный представитель Трампа по Украине и россии Кит Келлог в интервью New York Post, пишет УНН.

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По словам Келлога, санкции против россии оцениваются "всего лишь на тройку" по шкале от одного до десяти, насколько болезненным может быть экономическое давление. Сами санкции США - например, направленные на прибыльный энергетический сектор россии - номинально вдвое выше, но все еще есть возможность их усилить.

"Действительно могли бы усилить санкции - особенно последние санкции [направленные на добычу и экспорт нефти]. Это открыло пространство для действий. И если есть кто-то, кто понимает, что такое рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете увидеть это по тому, что он недавно сделал [в решении других иностранных проблем]", - заявил Келлог.

По словам Келлога, в прошлый четверг Трамп собрал "всю свою утвержденную команду" советников и членов кабинета, которые занимаются вопросами национальной безопасности, в Овальном кабинете, где они обсуждали, как использовать все элементы национальной власти для прекращения войны.

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"Решение российско-украинской войны - это, по сути, работа всей администрации, то есть общеправительственный подход, - сказал спецпредставитель. - Мы заставили команду по национальной безопасности говорить об этом - президента, вице-президента, советника по национальной безопасности, госсекретаря, главу Минфина, Совет национальной безопасности, которые работают все вместе".

В то время как президент США на этой неделе поднимал вопрос о возможном заключении соглашения с Украиной по доступу к ее редкоземельным элементам, которые имеют решающее значение для национальной безопасности США, Келлог заявил, что президент сначала "хочет остановить убийства - просто остановить их - а потом уже выходить из этого" в будущих переговорах.

"Я думаю, у нас есть некоторые возможности, и, к счастью, я работаю над основными сделками, - сказал Келлог. - Он написал "Искусство сделки". Я бы не стал ничего исключать из его мыслей".

Сообщается, что цель состоит в том, чтобы положить конец насилию, прежде чем начинать переговоры по сложным вопросам мирного урегулирования, поскольку "из этой войны не выйдешь, убивая", учитывая отсутствие у россии заинтересованности в предотвращении массовых потерь среди собственных войск.

"Для россии это как бы в ДНК военных операций - по сути, вы ведете борьбу на истощение", - сказал он.

"И поэтому давление не может быть просто военным. Нужно оказывать экономическое давление, оказывать дипломатическое давление, какой-то тип военного давления и рычагов, которые вы собираетесь использовать под этим, чтобы убедиться, что [это идет] туда, куда мы хотим", - пояснил он.

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