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Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Киев  •  УНН

 • 64119 просмотра

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Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил о готовности усилить санкции против РФ для прекращения войны в Украине. По его словам, нынешние ограничения оцениваются лишь на «тройку» из десяти возможных.

Президент США Дональд Трамп готов усилить санкции США против россии, чтобы завершить войну рф против Украины. Об этом заявил специальный представитель Трампа по Украине и россии Кит Келлог в интервью New York Post, пишет УНН.

Детали 

По словам Келлога, санкции против россии оцениваются "всего лишь на тройку" по шкале от одного до десяти, насколько болезненным может быть экономическое давление. Сами санкции США - например, направленные на прибыльный энергетический сектор россии - номинально вдвое выше, но все еще есть возможность их усилить.

"Действительно могли бы усилить санкции - особенно последние санкции [направленные на добычу и экспорт нефти]. Это открыло пространство для действий. И если есть кто-то, кто понимает, что такое рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете увидеть это по тому, что он недавно сделал [в решении других иностранных проблем]", - заявил Келлог.

По словам Келлога, в прошлый четверг Трамп собрал "всю свою утвержденную команду" советников и членов кабинета, которые занимаются вопросами национальной безопасности, в Овальном кабинете, где они обсуждали, как использовать все элементы национальной власти для прекращения войны.

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"Решение российско-украинской войны - это, по сути, работа всей администрации, то есть общеправительственный подход, - сказал спецпредставитель. - Мы заставили команду по национальной безопасности говорить об этом - президента, вице-президента, советника по национальной безопасности, госсекретаря, главу Минфина, Совет национальной безопасности, которые работают все вместе".

В то время как президент США на этой неделе поднимал вопрос о возможном заключении соглашения с Украиной по доступу к ее редкоземельным элементам, которые имеют решающее значение для национальной безопасности США, Келлог заявил, что президент сначала "хочет остановить убийства - просто остановить их - а потом уже выходить из этого" в будущих переговорах.

"Я думаю, у нас есть некоторые возможности, и, к счастью, я работаю над основными сделками, - сказал Келлог. - Он написал "Искусство сделки". Я бы не стал ничего исключать из его мыслей".

Сообщается, что цель состоит в том, чтобы положить конец насилию, прежде чем начинать переговоры по сложным вопросам мирного урегулирования, поскольку "из этой войны не выйдешь, убивая", учитывая отсутствие у россии заинтересованности в предотвращении массовых потерь среди собственных войск.

"Для россии это как бы в ДНК военных операций - по сути, вы ведете борьбу на истощение", - сказал он.

"И поэтому давление не может быть просто военным. Нужно оказывать экономическое давление, оказывать дипломатическое давление, какой-то тип военного давления и рычагов, которые вы собираетесь использовать под этим, чтобы  убедиться, что [это идет] туда, куда мы хотим", - пояснил он.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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