Переговоры об окончании войны: изменения в позициях Киева и Москвы после заявлений Трампа

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Зеленский выразил готовность вести переговоры с Путиным в присутствии партнеров Украины. Кремль также заявил об открытости к переговорам, несмотря на предыдущие заявления о «нелегитимности» Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин дали понять, что их предыдущий отказ от переговоров смягчился после обещания президента США Дональда Трампа положить конец полномасштабному вторжению рф.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, в интервью Пирсу Моргану президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность вести переговоры с Путиным с целью прекращения войны в присутствии партнеров Украины.

Заявление Зеленского перекликается с информацией Bloomberg News, согласно которой он готов к переговорам с Москвой вместе с представителями США и ЕС. Это свидетельствует об изменениях в позиции Киева, который ранее исключал возможность прямых переговоров с Путиным.

Его заявление перекликается также с высказываниями Bloomberg News в прошлом месяце о том, что он готов сесть за стол переговоров с Россией вместе с США и ЕС.

Зеленский давно исключил возможность прямых переговоров с Путиным.

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Впрочем, с возвращением Трампа в Белый дом и активного продвижением российских войск на востоке Украины, попытка положить конец войне, которая длится уже третий год, становится все более актуальной.

Любой разговор с Путиным, один разговор с этим убийцей - это уже компромисс

- заявил Зеленский. 

Путин, который находится на пятом, сроке президентства в свою очередь, заявил, что не может вести переговоры с Зеленским, которого он назвал нелегитимным президентом.

Срок полномочий Зеленского формально истек в мае 2024 года, и новые президентские выборы не могут быть проведены в условиях военного положения, которое Украина объявила в начале полномасштабного вторжения России.

Однако позиция москвы, похоже, также изменилась.

Несмотря на «большие проблемы» Зеленского с точки зрения легитимности,

российская сторона остается открытой для переговоров

- заявил журналистам в среду пресс-секретарь путина дмитрий песков.

Напомним,

Ранее УНН писал, что Зеленский отметил, что он не может быть неоэгитимным, потому что его выбрало 73% населения. Из-за военного положения страны, выборы пока провести невозможно, впрочем, по словам Президента, после окончания войны выборы однозначно будут. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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