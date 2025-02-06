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Переговори про закінчення війни: зміни у позиціях Києва та москви після заяв Трампа

Київ • УНН

 • 109344 перегляди

Зеленський висловив готовність вести переговори з путіним у присутності партнерів України. Кремль також заявив про відкритість до переговорів, незважаючи на попередні заяви про "нелегітимність" Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський та президент росії володимир путін дали зрозуміти, що їхня попередня відмова від переговорів пом'якшилася після обіцянки президента США Дональда Трампа покласти край повномасштабному вторгненню рф.

Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, у інтерв'ю Пірсу Моргану президент України Володимир Зеленський підтвердив свою готовність вести переговори путіним з метою припинення війни в присутності партнерів України.

Заява Зеленського перегукується з інформацією Bloomberg News, згідно з якою він готовий до переговорів із москвою разом із представниками США та ЄС. Це свідчить про зміни у позиції Києва, який раніше виключав можливість прямих переговорів з путіним.

Його заява перегукується також з висловлюваннями Bloomberg News минулого місяця про те, що він готовий сісти за стіл переговорів з росією разом із США та ЄС.

Зеленський давно виключив можливість прямих переговорів із путіним.

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Втім, з поверненням Трампа в Білий дім і активного просуванням російських військ на сході України, спроба покласти край війні, яка триває вже третій рік, стає все більш актуальною.

Будь-яка розмова з Путіним, одна розмова з цим убивцею - це вже компроміс

- заявив Зеленський. 

путін, який перебуває на пʼятому, терміні президентства в свою чергу, заявив, що не може вести переговори із Зеленським, якого він назвав нелегітимним президентом.

Термін повноважень Зеленського формально закінчився в травні 2024 року, і нові президентські вибори не можуть бути проведені в умовах воєнного стану, який Україна оголосила на початку повномасштабного вторгнення росії.

Проте позиція москви, схоже, також змінилася.

Попри "великі проблеми" Зеленського з точки зору легітимності,

російська сторона залишається відкритою для переговорів

- заявив журналістам у середу прессекретар путіна дмитро пєсков.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Зеленський наголосив, що він не може бути неоегітимним, бо його обрало 73% населення. Через воєнний стан країни, вибори наразі провести не можливо, втім, за словами Предидента, після закінчення війни вибори однозначно будуть. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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