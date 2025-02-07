Трамп готовий посилити санкції проти росії для завершення війни в Україні - Келлог

Президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції США проти росії, аби завершити війну рф проти України. Про це заявив спеціальний представник Трампа щодо України та росії Кіт Келлог в інтерв'ю The New York Post, пише УНН.

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За словами Келлога, санкції проти росії оцінюються "всього лише на трійку" за шкалою від одного до десяти, наскільки болючим може бути економічний тиск. Самі санкції США - наприклад, спрямовані на прибутковий енергетичний сектор росії - номінально вдвічі вищі, але все ще є можливість їх посилити.

"Дійсно могли б посилити санкції - особливо останні санкції [спрямовані на видобуток і експорт нафти]. Це відкрило простір для дій. І якщо є хтось, хто розуміє, що таке важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете побачити це з того, що він нещодавно зробив [у вирішенні інших іноземних проблем]", - заявив Келлог.

За словами Келлога, минулого четверга Трамп зібрав "усю свою затверджену команду" радників і членів кабінету, які опікуються питаннями національної безпеки в Овальному кабінеті, де вони обговорювали, як використати всі елементи національної влади для припинення війни.

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"Вирішення російсько-української війни - це, по суті, робота всієї адміністрації, тобто загальноурядовий підхід, - сказав спецпредставник. - Ми змусили команду з національної безпеки говорити про це - президента, віцепрезидента, радника з національної безпеки, держсекретаря, голову Мінфіну, Раду національної безпеки, які працюють усі разом".

У той час як президент США цього тижня порушував питання про можливе укладення угоди з Україною щодо доступу до її рідкісноземельних елементів, які мають вирішальне значення для національної безпеки США, Келлог заявив, що президент спершу "хоче зупинити вбивства - просто зупинити їх - а потім уже виходити з цього" у майбутніх переговорах.

"Я думаю, у нас є деякі можливості, і, на щастя, я працюю над основними угодами, - сказав Келлог. - Він написав "Мистецтво угоди". Я б не став нічого виключати з його думок".

Повідомляється, що мета полягає в тому, щоб покласти край насильству, перш ніж розпочинати переговори щодо складних питань мирного врегулювання, оскільки "з цієї війни не вийдеш, вбиваючи", з огляду на відсутність у росії зацікавленості в запобіганні масовим втратам серед власних військ.

"Для росії це ніби в ДНК військових операцій - по суті, ви ведете боротьбу на виснаження", - сказав він.

"І тому тиск не може бути просто військовим. Потрібно чинити економічний тиск, чинити дипломатичний тиск, якийсь тип військового тиску і важелів, які ви збираєтеся використовувати під цим, щоб переконатися, що [це йде] туди, куди ми хочемо", - пояснив він.

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