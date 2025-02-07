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Трамп готовий посилити санкції проти росії для завершення війни в Україні - Келлог

Трамп готовий посилити санкції проти росії для завершення війни в Україні - Келлог

Київ • УНН

 • 113237 перегляди

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про готовність посилити санкції проти рф для припинення війни в Україні. За його словами, нинішні обмеження оцінюються лише на "трійку" з десяти можливих.

Президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції США проти росії, аби завершити війну рф проти України. Про це заявив спеціальний представник Трампа щодо України та росії Кіт Келлог в інтерв'ю The New York Post, пише УНН.

Деталі 

За словами Келлога, санкції проти росії оцінюються "всього лише на трійку" за шкалою від одного до десяти, наскільки болючим може бути економічний тиск. Самі санкції США - наприклад, спрямовані на прибутковий енергетичний сектор росії - номінально вдвічі вищі, але все ще є можливість їх посилити.

"Дійсно могли б посилити санкції - особливо останні санкції [спрямовані на видобуток і експорт нафти]. Це відкрило простір для дій. І якщо є хтось, хто розуміє, що таке важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете побачити це з того, що він нещодавно зробив [у вирішенні інших іноземних проблем]", - заявив Келлог.

За словами Келлога, минулого четверга Трамп зібрав "усю свою затверджену команду" радників і членів кабінету, які опікуються питаннями національної безпеки в Овальному кабінеті, де вони обговорювали, як використати всі елементи національної влади для припинення війни.

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"Вирішення російсько-української війни - це, по суті, робота всієї адміністрації, тобто загальноурядовий підхід, - сказав спецпредставник. - Ми змусили команду з національної безпеки говорити про це - президента, віцепрезидента, радника з національної безпеки, держсекретаря, голову Мінфіну, Раду національної безпеки, які працюють усі разом".

У той час як президент США цього тижня порушував питання про можливе укладення угоди з Україною щодо доступу до її рідкісноземельних елементів, які мають вирішальне значення для національної безпеки США, Келлог заявив, що президент спершу "хоче зупинити вбивства - просто зупинити їх - а потім уже виходити з цього" у майбутніх переговорах.

"Я думаю, у нас є деякі можливості, і, на щастя, я працюю над основними угодами, - сказав Келлог. - Він написав "Мистецтво угоди". Я б не став нічого виключати з його думок".

Повідомляється, що мета полягає в тому, щоб покласти край насильству, перш ніж розпочинати переговори щодо складних питань мирного врегулювання, оскільки "з цієї війни не вийдеш, вбиваючи", з огляду на відсутність у росії зацікавленості в запобіганні масовим втратам серед власних військ.

"Для росії це ніби в ДНК військових операцій - по суті, ви ведете боротьбу на виснаження", - сказав він.

"І тому тиск не може бути просто військовим. Потрібно чинити економічний тиск, чинити дипломатичний тиск, якийсь тип військового тиску і важелів, які ви збираєтеся використовувати під цим, щоб  переконатися, що [це йде] туди, куди ми хочемо", - пояснив він.

Переговори про закінчення війни: зміни у позиціях Києва та москви після заяв Трампа06.02.25, 12:12 • 109345 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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