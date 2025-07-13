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Трагедия в аквапарке: ребенок погиб после падения в бассейн

Киев • УНН

 • 870 просмотра

В Супруновке Полтавской области 6-летний мальчик случайно упал в бассейн аквапарка. Медики пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось.

Трагедия в аквапарке: ребенок погиб после падения в бассейн

В субботу, 12 июля, на территории аквапарка в селе Супруновка Полтавской области ребенок упал в бассейн. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось, информирует УНН со ссылкой на сообщение ГУ Нацполиции области.

Детали

Отмечается, что в отдел №2 Полтавского районного управления полиции около 18:00 поступило сообщение от медиков о том, что на территории аквапарка в Супруновке ребенок упал в бассейн.

Следственно-оперативной группой полиции установлено, что 6-летний мальчик случайно упал в бассейн. Без сознания его достали из воды. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось

- говорится в сообщении.

Указывается, что по данному факту следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Причины и обстоятельства трагедии выясняет следствие.

Напомним

На Львовщине с подозрением на отравление госпитализировали 10 детей, которые ехали из Закарпатья в Винницу. В пресс-службе ГУ НП Закарпатской области в комментарии УНН сообщили, что симптомы у детей проявились после посещения одного из аквапарков в регионе.

Ужасная статистика: в течение июня в Украине утонули 98 человек, 8 из них – дети28.06.25, 20:23 • 4366 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Полтавская область
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