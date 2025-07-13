Трагедія в аквапарку: дитина загинула після падіння в басейн
Київ • УНН
У Супрунівці Полтавської області 6-річний хлопчик випадково впав у басейн аквапарку. Медики намагалися реанімувати дитину, але врятувати її не вдалося.
У суботу, 12 липня, на території аквапарку в селі Супрунівка Полтавської області дитина впала в басейн. Медики провели реанімаційні заходи, але врятувати хлопчика не вдалося, інформує УНН із посиланням на повідомлення ГУ Нацполіції області.
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Зазначається, що до відділу №2 Полтавського районного управління поліції близько 18:00 надійшло повідомлення від медиків про те, що на території аквапарку у Супрунівці дитина впала у басейн.
Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що 6-річний хлопчик випадково впав у басейн. Без свідомості його дістали із води. Медики провели реанімаційні заходи але врятувати дитину не вдалося
Вказується, що за даним фактом слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причини та обставини трагедії з’ясовує слідство.
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