Трагедія в аквапарку: дитина загинула після падіння в басейн

У суботу, 12 липня, на території аквапарку в селі Супрунівка Полтавської області дитина впала в басейн. Медики провели реанімаційні заходи, але врятувати хлопчика не вдалося, інформує УНН із посиланням на повідомлення ГУ Нацполіції області.

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Зазначається, що до відділу №2 Полтавського районного управління поліції близько 18:00 надійшло повідомлення від медиків про те, що на території аквапарку у Супрунівці дитина впала у басейн.

Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що 6-річний хлопчик випадково впав у басейн. Без свідомості його дістали із води. Медики провели реанімаційні заходи але врятувати дитину не вдалося - йдеться у повідомленні.

Вказується, що за даним фактом слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причини та обставини трагедії з’ясовує слідство.

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