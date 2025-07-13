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Трагедія в аквапарку: дитина загинула після падіння в басейн

Київ • УНН

 • 936 перегляди

У Супрунівці Полтавської області 6-річний хлопчик випадково впав у басейн аквапарку. Медики намагалися реанімувати дитину, але врятувати її не вдалося.

Трагедія в аквапарку: дитина загинула після падіння в басейн

У суботу, 12 липня, на території аквапарку в селі Супрунівка Полтавської області дитина впала в басейн. Медики провели реанімаційні заходи, але врятувати хлопчика не вдалося, інформує УНН із посиланням на повідомлення ГУ Нацполіції області.

Деталі

Зазначається, що до відділу №2 Полтавського районного управління поліції близько 18:00 надійшло повідомлення від медиків про те, що на території аквапарку у Супрунівці дитина впала у басейн.

Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що 6-річний хлопчик випадково впав у басейн. Без свідомості його дістали із води. Медики провели реанімаційні заходи але врятувати дитину не вдалося

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що за даним фактом слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причини та обставини трагедії з’ясовує слідство.

Нагадаємо

На Львівщині з підозрою на отруєння госпіталізували 10 дітей, які їхали із Закарпаття до Вінниці. В пресслужбі ГУ НП Закарпатської області у коментарі УНН повідомили, що симптоми у дітей проявилися після відвідування одного з аквапарків у регіоні.

Жахлива статистика: протягом червня в Україні потонули 98 людей, 8 з них - діти28.06.25, 20:23 • 4366 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Полтавська область
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