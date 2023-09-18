Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН: участие Зеленского, чего ожидать Украине

ukru
Эксклюзив
13:47 • 17368 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 36596 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 30950 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 41341 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 103024 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 126229 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 156603 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 189021 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136935 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127138 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 117624 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 57275 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 110790 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 83586 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 53844 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 156602 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 189020 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 132855 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 139689 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 176600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 31424 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 110790 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 152318 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 159401 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 163455 просмотра
Актуальное
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН: участие Зеленского, чего ожидать Украине

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН: участие Зеленского, чего ожидать Украине

Киев • УНН

 • 196518 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня, 19 сентября, в США в рамках 78 сессии Генеральной ассамблеи ООН начинается неделя высокого уровня, когда к различным мероприятиям приобщаются мировые лидеры, главы ведущих международных объединений и организаций, и т.д., пишет УНН.

Участие Зеленского

Президент Владимир Зеленский уже прибыл в Нью-Йорк. На Генеральной Ассамблее ООН Зеленский планирует выступить с четким предложением по Уставу организации.

“Территориальная целостность государства — ключевой принцип всех базовых международных документов, включая Устав ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН”, — сообщил Зеленский.

Также в Вашингтоне у главы государства запланированы переговоры с президентом США Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством и американским бизнесом.

До этого СМИ сообщали о запланированной встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Накануне Генассамблеи ООН у Зеленского призвали исключить Россию из Совбеза

Чего ожидать Украине

Накануне недели высокого уровня Западные СМИ не слишком оптимистичны в своих прогнозах. В частности, есть мнение, что Зеленский может увеличить разногласия между членами ООН на войну в Украине и ее последствия.

Так, AFP пишет, что “хотя западные государства сплотились за Украину, война вызвала глубокие разногласия, и некоторые развивающиеся страны обеспокоены миллиардами долларов, выделенных Киеву. Они считают, что эта война также влияет на бедных, повышая цены на продукты питания”.

В этом контексте непонятно, будут ли хотя бы какие-то минимальные сдвиги по восстановлению “зерновой сделки”. Его накануне сессии Генассамблеи успели обсудить госсекретарь США Блинкен и генсек ООН Гутерриш.

После августовского саммита в Саудовской Аравии, где обсуждалась украинская “формула мира”, были сообщения, что будет рассматриваться на встречах высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН.

Накануне появилась информация, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который является автором своего мирного плана по Украине, планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду.

Ранее Зеленский заявлял, что Бразилия и президент Лула да Силва могли бы помочь в реализации одного из пунктов Украинской формулы мира.

Напомним

Украина инициирует включение псевдовыборов на ВОТ в резолюцию Генассамблеи ООН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы