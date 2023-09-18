Тиждень високого рівня Генасамблеї ООН: участь Зеленського, чого очікувати Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні, 19 вересня, в США у рамках 78 сесії Генеральної асамблеї ООН розпочинається тиждень високого рівня, коли до різноманітних заходів долучаються світові лідери, голови провідних міжнародних об’єднань та організацій, тощо, пише УНН.
Участь Зеленського
Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Нью-Йорка. На Генеральній Асамблеї ООН Зеленський планує виступити із чіткою пропозицією щодо Статуту організації.
“Територіальна цілісність держави — ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН”, — повідомив Зеленський.
Також у Вашингтоні у глави держави заплановані переговори з президентом США Байденом, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом та американським бізнесом.
До цього ЗМІ повідомляли про заплановану зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Напередодні Генасамблеї ООН у Зеленського закликали виключити росію з Радбезу
Чого очікувати Україні
Напередодні тижня високого рівня Західні ЗМІ не надто оптимістичні своїх прогнозах. Зокрема,є думка, що Зеленський може збільшити розбіжності між членами ООН на війну в Україні та її наслідки.
Так, AFP пише, що “хоча західні держави згуртувалися за Україну, війна спричинила глибокі розбіжності, і деякі країни, що розвиваються, стурбовані мільярдами доларів, виділених Києву. Вони вважають, що ця війна також впливає на бідних, підвищуючи ціни на продукти харчування”.
У цьому контексті незрозуміло чи будуть хоча б якісь мінімальні зрушення щодо відновлення “зернової угоди”. Її напередодні сесії Генасамблеї встигли обговорити держсекретар США Блінкен та генсек ООН Гутерріш.
Після серпневого саміту в Саудівській Аравії, де обговорювалася українська “формула миру”, були повідомлення, що розглядатимуть на зустрічах високо рівня у рамках Генасамблеї ООН.
Напередодні з’явилася інформація, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який є автором свого мирного плану по Україні, планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу.
Раніше Зеленський заявляв, що Бразилія і президент Лула да Сілва могли б допомогти в реалізації одного з пунктів Української формули миру.
Нагадаємо
Україна ініціює включення псевдовиборів на ТОТ в резолюцію Генасамблеї ООН.