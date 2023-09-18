Зеленський прибув у Нью-Йорк, де виступить на Генеральній Асамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ.18 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, де він має виступити на Генеральній Асамблеї ООН. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.
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Прибувши до США, Зеленський поїхав провідати українських військових, які проходять лікування у Нью-Йорку.
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"Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям", — написав він.
На Генеральній Асамблеї ООН Зеленський планує виступити із чіткою пропозицією щодо Статуту організації.
«Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН», — наголосив президент.
Також у Вашингтоні у глави держави заплановані переговори з президентом США Байденом, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом та американським бізнесом.