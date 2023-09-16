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Напередодні Генасамблеї ООН у Зеленського закликали виключити росію з Радбезу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Необхідно оновити склад Ради Безпеки ООН та позбавити росію права вето. Таку думку напередодні Генасамблеї ООН, яка відбудеться наступного тижня, висловив радник голови ОП Михайло Подоляк, пише УНН.

На його думку, перезавантаження Радбезу ООН необхідне, щоб для нього була відновлена довіра.

“Перезавантаження Ради безпеки ООН є першим кроком до відновлення репутації глобальних інституцій, відновлення стабільності та зміцнення порядку безпеки. Нинішній склад органу та акредитованих „глобальних гравців“ давно не відповідає поточному стану справ у сучасному світі, а інструмент непостійного членства не в змозі виправити цю ситуацію. Багато регіональних гравців претендують на світове визнання, і для цього у них є свої причини”, — написав Подоляк в соцмережі “Х” (Twitter).

Додав, що росію необхідно позбавити вплив на Радбез.

" Крім того, принаймні одна країна росія займає своє місце незаконно, активно торгуючи правом вето та інвестуючи в підрив міжнародного права. Генеральна Асамблея ООН є ідеальним місцем і часом для дій. Настав час позбавити москву права вето, оновити Раду безпеки та відновити довіру до ООН".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський на Генасамблеї ООН може збільшити розбіжності між її учасниками

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