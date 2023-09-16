Накануне Генассамблеи ООН у Зеленского призвали исключить Россию из Совбеза

По его мнению, перезагрузка Совбеза ООН необходима, чтобы для него было восстановлено доверие.

“Перезагрузка Совета безопасности ООН является первым шагом к восстановлению репутации глобальных институтов, восстановлению стабильности и укреплению порядка безопасности. Нынешний состав органа и аккредитованных „глобальных игроков“ давно не соответствует текущему положению дел в современном мире, а инструмент непостоянного членства не в состоянии исправить эту ситуацию. Многие региональные игроки претендуют на мировое признание, и для этого у них есть свои причины”, — написал Подоляк в соцсети “Х” (Twitter).

Добавил, что россию необходимо лишить влияния на Совбез.

"Кроме того, по крайней мере одна страна Россия занимает свое место незаконно, активно торгуя правом вето и инвестируя в подрыв международного права. Генеральная Ассамблея ООН является идеальным местом и временем для действий. Пришло время лишить Москву права вето, обновить Совет безопасности и восстановить доверие к ООН".

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