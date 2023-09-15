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Дуда підтвердив, що у нього запланована зустріч із Зеленським у Нью-Йорку

Дуда підтвердив, що у нього запланована зустріч із Зеленським у Нью-Йорку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що за кілька днів має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Серед тем розмови буде заборона на імпорт українського зерна. Про це він повідомив PAP, передає УНН.

Цитата

«Думаю, що так і зроблю. У нас призначена зустріч у Нью-Йорку за кілька днів», - сказав Дуда, маючи на увазі можливість зустрічі із Зеленським.

Дуда заявив, що Польща не зацікавлена в тому, щоб українське зерно продавалося на польському ринку.

«Те, що воно (українське зерно – ред.) продається в Польщі, абсолютно не в наших інтересах, це не в інтересах наших аграріїв. Ми повинні захищати свій ринок, і ми це робимо, одночасно намагаючись допомогти Україні», - зазначив Дуда.

Доповнення

Раніше глава канцелярії польського президента Павел Шрот повідомляв, що найближчим часом відбудеться зустріч лідера Польщі Анджея Дуди з президентом України Володимиром Зеленським.

У Міністерстві закордонних справ України назвали п'ять причин, чому ЄС має скасувати заборону на імпорт українських зернових. Одна з них - штучне обмеження українського експорту грає на руку РФ.

Українські Національні Новини

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