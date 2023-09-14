В МИД назвали пять причин, почему ЕС должен отменить запрет на импорт украинских зерновых

Детали

В МИД напомнили, что 15 сентября истекает запрет Европейской Комиссии на импорт украинских зерновых в ЕС. Оснований продолжать это решение нет.

Пять основных причин:

- Украина и Евросоюз создали совместную координационную платформу, в рамках которой проработали все предостережения со стороны некоторых европейских стран.

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- Экспорт украинской сельскохозяйственной продукции не является причиной дестабилизации европейского рынка. Несмотря на запрет Еврокомиссии и длительное отсутствие импорта украинских зерновых, проблемы фермеров Словакии, Польши, Румынии и Венгрии не были урегулированы. Необходимо, чтобы, прежде всего, их правительства нашли национальные решения, и точно не за счет ограничений для Украины. Для этого Брюссель имеет ряд инструментов поддержки.

- Сегодняшнее решение Болгарии возобновить импорт украинских зерновых лишь подтверждает безосновательность односторонних ограничительных мер.

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- Искусственное ограничение украинского экспорта играет на руку рф, которая является конкурентом Украины на мировых рынках зерна. Для нее запретов на рынке ЕС нет. Сокращение поставок украинского зерна означает возможность для россии зарабатывать больше денег на войну против Украины.

- Запрет на импорт в принципе противоправен. Он нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы Единого рынка ЕС.

Добавим

По прогнозам Минагрополитики, общий урожай зерновых и масличных культур в этом году может превысить прошлогодний на 5% и достичь 76,7 млн тонн.

В то же время, украинские аграрии, особенно после закрытия “зернового коридора”, столкнулись с осложнением экспорта продукции. Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. Однако, пока что “пути солидарности” ЕС позволяют экспортировать лишь до 4 млн тонн.

Ситуация также осложняется запретом на экспортв (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) в 5 соседних стран, который действует до 15 сентября и может быть продлен.

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису по оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны. Поскольку из-за срыва российской федерацией Черноморской зерновой инициативы Украина столкнулась с необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность “путей солидарности” примерно на 1-1,5 млн тонн зерна в месяц.

Это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Сейчас эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Поэтому УЗА предложила ввести “зеленые коридоры” для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты.

Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить уже на территории страны назначения. Также Ассоциация предлагает для европейских перевозчиков ввести субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки. Кроме того, для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых “портовых расходов на украинское зерно”.

Сейчас в ЕС обсуждается возможность компенсации украинским аграриям логистических расходов в сумме 30 евро за тонну.