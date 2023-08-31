Єврокомісар висловив підтримку ідеї компенсувати українським аграріям вартість експортної логістики

Войцеховський зазначив, що запроваджена раніше заборона для українського агроекспорту до п’яти прифронтових країн (Польща, Румунія, Угорщина, Болгарія та Словаччина) наразі функціонує добре — імпорт української агропродукції до цих країн припинився. Заборона діятиме до 15 вересня.

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“Немає рішення комісії про продовження або непродовження цієї тимчасової заборони”, — повідомив Войцеховський.

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Водночас єврокомісар висловив власне спостереження, що у разі скасування цього обмеження ринки прифронтових країн стикнуться з “великим шоком”, з яким вони зіткнулися, коли українські аграрії почали активно постачати туди свою продукцію. Войцеховський зауважив, що Україні потрібно експортувати 5 млн тонн зерна на місяць. Наразі, за його словами, “шляхами солідарності” ЄС може допомогти Україні експортувати 4 млн тонн зерна на місяць. Але для того, щоб цей експорт працював, — українських фермерів слід підтримати — компенсувати їм логістичні витрати, з тим, що б аграрії, які відправляють збіжжя, наприклад, до Індонезії чи африканських країн, могли користуватися більшою кількістю європейських портів, доставка до яких коштує дорожче, ніж наприклад, до Румунії.

“Вартість цієї операції не дуже висока в порівнянні з іншими альтернативними рішеннями. Це 30 євро за тонну. За рахунок близько 600 млн євро можна підтримати експорт 20 млн тонн зерна з України. Це означає, що практично проблема буде вирішена. Інше рішення — блокування імпорту з України, але воно абсолютно неприйнятне. Лише одна країна цьому буде рада — росія. Другий варіант — знову відкрити ринок, як перед 2 травня (до запровадження заборони українського агроекспорту до прифронтових країн — ред.). Ми знову матимемо кризу в п’яти прифронтових державах-членах у майбутньому. Завжди буде спекулятивний імпорт, це буде мотивація до такого імпорту. І лише одне рішення — підтримка транзиту та продовження заборони до кінця року, тому що після 15 вересня це буде величезна проблема, і вона може стати більшою, ніж у нас була раніше”, — вважає Войцеховський.

Нагадаємо

Єврокомісією до 15 вересня 2023 року введені обмеження експорту 4 культур з України до 5 країн-сусідів: Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії.

Водночас, поки невідомо, чи продовжать усі ці країни блокування після 15 вересня. На позиції продовження блокування наполягає польська сторона, однак, нещодавно з’явилася інформація, що деякі країни ЄС готові до застосування штрафних санкцій до Польщі, якщо вона реалізує своє рішення одноосібно.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс наголосив, що якщо Європейська комісія відмовиться продовжити ембарго на імпорт українських зернових до ЄС після 15 вересня, Польща закриє кордон самостійно. На його думку, рішення про закриття кордону для українських сільськогосподарських товарів ухвалять й інші прифронтові країни.

“Навіть якщо Європейська комісія не ухвалить такого рішення, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Я думаю, що деякі з 5 прифронтових країн зроблять те саме. Це не проти когось, а в інтересах добробуту польських фермерів”, — заявив Роберт Телюс.

На думку українських експертів та представників агрокомплексу, у заявах Польщі щодо блокування українського агроекспорту мало економіки, адже вони спричинені передвиборним процесом в країні. А через важливу роль фермерів в економіці жоден польський політик не ігноруватиме їх напередодні виборів.

Своєю чергою президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.