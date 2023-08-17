Логістика більше впливатиме на вартість українського зерна, ніж врожайність – експерт

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«Все буде залежати від динаміки прориву зернової блокади та від альтернативних шляхів – зокрема залізничних, над якими також працюють. В цілому ситуація буде залежати більше від логістики, ніж від безпосередньо урожайності, яка у нас буде у цьому році», - вважає експерт.

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На його думку, якщо блокування українського агроекспорту буде продовжуватися, утвориться перенасичення внутрішнього ринку, що «в принципі повинно призвести до незначного, але зниження цін на внутрішньому ринку - і на зерно, і на всі продукти переробки зерна: борошно, макаронні і хлібобулочні вироби».

«Але в будь-якому випадку внутрішній український ринок буде насичений й перенасичений продукцією. І не те що дефіциту не має бути – надлишок буде великий. Й кожна аграрна компанія буде приймати рішення, чи все ж таки максимально віддавати свою продукцію на внутрішній ринок, чи шукати шляхи для експорту, який з фінансової точки зору вигідніший», - резюмував економіст Андрій Новак.

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Нагадаємо

Члени громадської спілки “Всеукраїнський аграрний форум” раніше звернулися з листом до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.

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Представники українського АПК стурбовані ініціативами окремих держав-членів ЄС та Європейської комісії, які несуть в собі небезпеку знищення українського аграрного сектору економіки. Зокрема, вони занепокоєні фактами, які свідчать про невиконання ст. 35 Угоди. Ця стаття говорить про те, що жодна сторона Угоди не повинна запроваджувати будь-які заборони чи обмеження щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони. Однак, переконані аграрії, практика обмежень, зокрема щодо ввезення на територію низки країн-членів ЄС українського зерна, порушує положення Угоди та є дискримінаційною щодо України.

З цього приводу президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.