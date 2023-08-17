Логистика больше будет влиять на стоимость украинского зерна, чем урожайность - эксперт

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«Все будет зависеть от динамики прорыва зерновой блокады и от альтернативных путей – в частности железнодорожных, над которыми также работают. В целом ситуация будет зависеть больше от логистики, чем от непосредственно урожайности, которая у нас будет в этом году», - считает эксперт.

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По его мнению, если блокирование украинского агроэкспорта будет продолжаться, образуется перенасыщение внутреннего рынка, что «в принципе должно привести к незначительному, но снижению цен на внутреннем рынке - и на зерно, и на все продукты переработки зерна: муку, макаронные и хлебобулочные изделия».

«Но в любом случае внутренний украинский рынок будет насыщен и перенасыщен продукцией. И не то что дефицита не должно быть – избыток будет большой. И каждая аграрная компания будет принимать решение, все же максимально отдавать свою продукцию на внутренний рынок, или искать пути для экспорта, который с финансовой точки зрения выгоднее», - резюмировал экономист Андрей Новак.

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Напомним

Члены общественного союза “Всеукраинский аграрный форум” ранее обратились с письмом к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором просят принять меры по полноценному восстановлению поставок украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего на рынки ЕС.

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Представители украинского АПК обеспокоены инициативами отдельных государств-членов ЕС и Европейской комиссии, которые несут в себе опасность уничтожения украинского аграрного сектора экономики. В частности, они обеспокоены фактами, которые свидетельствуют о невыполнении ст. 35 Соглашения. Эта статья говорит о том, что ни одна сторона Соглашения не должна вводить какие-либо запреты или ограничения в отношении импорта любого товара другой стороны. Однако, убеждены аграрии, практика ограничений, в частности по ввозу на территорию ряда стран-членов ЕС украинского зерна, нарушает положения Соглашения и является дискриминационной по отношению к Украине.

По этому поводу президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.