Еврокомиссар выразил поддержку идеи компенсировать украинским аграриям стоимость экспортной логистики

Войцеховский отметил, что введенный ранее запрет для украинского агроэкспорта в пять прифронтовых стран (Польша, Румыния, Венгрия, Болгария и Словакия) функционирует хорошо – импорт украинской агропродукции в эти страны прекратился. Запрет будет действовать до 15 сентября.

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«Нет решения комиссии о продлении или не продлении этого временного запрета», - сообщил Войцеховский.

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В то же время, еврокомиссар выразил собственное наблюдение, что в случае отмены этого ограничения рынки прифронтовых стран столкнутся с «большим шоком», с которым они столкнулись, когда украинские аграрии начали активно поставлять туда свою продукцию. Войцеховский отметил, что Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. По его словам, «путями солидарности» ЕС может помочь Украине экспортировать 4 млн тонн зерна в месяц. Но для того, чтобы этот экспорт работал украинских фермеров, следует поддержать – компенсировать им логистические расходы, с тем, чтобы аграрии, которые отправляют зерно, например, в Индонезию или африканские страны, могли пользоваться большим количеством европейских портов, доставка к которым стоит дороже, чем, например, в Румынию.

«Стоимость этой операции не очень высока по сравнению с другими альтернативными решениями. Это 30 евро за тонну. За счет около 600 млн евро можно поддержать экспорт 20 млн тонн зерна из Украины. Это означает, что практически проблема будет решена. Другое решение – блокирование импорта из Украины, но оно совершенно неприемлемо. Только одна страна этому будет рада – россия. Второй вариант – вновь открыть рынок, как до 2 мая (до введения запрета украинского агроэкспорта в прифронтовые страны – ред.). У нас снова будет кризис в пяти прифронтовых государствах-членах в будущем. Всегда будет спекулятивный импорт, это будет мотивация такого импорта. И только одно решение – поддержка транзита и продление запрета до конца года, потому что после 15 сентября это будет огромная проблема, и она может стать больше, чем у нас была раньше», - считает Войцеховский.

Напомним

Еврокомиссией до 15 сентября 2023 г. введены ограничения экспорта 4 культур из Украины в 5 стран-соседей: Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

В то же время, пока неизвестно, продолжат ли все эти страны блокировку после 15 сентября. На позиции продолжения блокирования настаивает польская сторона, однако недавно появилась информация, что некоторые страны ЕС готовы к применению штрафных санкций к Польше, если она реализует свое решение единолично.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс отметил, что если Европейская комиссия откажется продлить эмбарго на импорт украинских зерновых в ЕС после 15 сентября, Польша закроет границу самостоятельно. По его мнению, решение о закрытии границы для украинских сельскохозяйственных товаров будет принято и другими прифронтовыми странами.

“Даже если Европейская комиссия не примет такое решение, мы закроем границу для украинских продуктов после 15 сентября. Я думаю, что некоторые из 5 прифронтовых стран сделают то же самое. Это не против кого-либо, а в интересах благосостояния польских фермеров”, - заявил Роберт Телюс.

По мнению украинских экспертов и представителей агрокомплекса, в заявлениях Польши о блокировании украинского агроэкспорта мало экономики, ведь они вызваны предвыборным процессом в стране. А из-за важной роли фермеров в экономике ни один польский политик не будет игнорировать их накануне выборов.

В свою очередь президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.