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Польше грозят санкции от соседей по ЕС из-за блокирования украинского агроэкспорта - СМИ

Польше грозят санкции от соседей по ЕС из-за блокирования украинского агроэкспорта - СМИ

Киев • УНН

 • 1452521 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Польша может столкнуться с санкциями со стороны ряда стран ЕС из-за дальнейшего блокирования экспорта украинского зерна, сообщает УНН со ссылкой на польское RMF FM.

Детали

Как говорится в статье, в случае, если ЕС не продлит после 15 сентября запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, односторонние ограничения со стороны Польши могут получить ответ со стороны ряда европейских стран.

“Такое решение Варшавы означало бы нарушение законодательства ЕС. За это Польше могут грозить штрафы, но их реализация предусматривает длительную процедуру. По информации наших собеседников, существует опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны ЕС”, - говорится в статье.

Как отмечается, Германия, например, “может решиться на такой шаг”.

“По нашей неофициальной информации, против продления запрета могут выступать до 20 стран. Кроме того, неизвестно, удастся ли сохранить солидарность четырех стран (вместе с Польшей блокируют украинский агроэкспорт Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния – - ред.) Наши неофициальные источники говорят, что Румыния не хотела бы действовать против Еврокомиссии”, - сообщает RMF FM.

Напомним

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс отметил, что если Европейская комиссия откажется продлить эмбарго на импорт украинских зерновых в ЕС после 15 сентября, Польша закроет границу самостоятельно. По его мнению, решение о закрытии границы для украинских сельскохозяйственных товаров примут и другие прифронтовые страны.

“Даже если Европейская комиссия не примет такого решения, мы закроем границу для украинских продуктов после 15 сентября. Я думаю, что некоторые из 5 прифронтовых стран сделают то же самое. Это не против кого-то, а в интересах благосостояния польских фермеров”, — заявил Роберт Телюс.

По мнению украинских экспертов и представителей агрокомплекса, в заявлениях Польши о блокировании украинского агроэкспорта мало экономики, ведь они вызваны предвыборным процессом в стране. А из-за важной роли фермеров в экономике ни один польский политик не будет игнорировать их накануне выборов.

В свою очередь президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.

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