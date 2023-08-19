Польщі загрожують санкції від сусідів по ЄС через блокування українського агроекспорту - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Польща може зіткнутися з санкціями з боку низки країн ЄС через подальше блокування експорту українського зерна, повідомляє УНН з посиланням на польське RMF FM.
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Як йдеться у статті, у разі, якщо ЄС не продовжить після 15 вересня заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, односторонні обмеження з боку Польщі можуть отримати відповідь з боку низки європейських країн.
“Таке рішення Варшави означало б порушення законодавства ЄС. За це Польщі можуть загрожувати штрафи, але їхня реалізація передбачає тривалу процедуру. За інформацією наших співрозмовників, існує побоювання заходів у відповідь у торгівлі, які можуть запровадити окремі країни ЄС”, - йдеться у статті.
Як зазначається, Німеччина, наприклад, “може зважитися на такий крок”.
“За нашою неофіційною інформацією, проти продовження заборони можуть виступати до 20 країн. Крім того, невідомо, чи вдасться зберегти солідарність чотирьох країн (разом з Польщею блокують український агроекспорт Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія – ред.). Наші неофіційні джерела кажуть, що Румунія не хотіла б діяти проти Єврокомісії”, - повідомляє RMF FM.
Нагадаємо
Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс наголосив, що якщо Європейська комісія відмовиться продовжити ембарго на імпорт українських зернових до ЄС після 15 вересня, Польща закриє кордон самостійно. На його думку, рішення про закриття кордону для українських сільськогосподарських товарів ухвалять й інші прифронтові країни.
“Навіть якщо Європейська комісія не прийме такого рішення, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Я думаю, що деякі з 5 прифронтових країн зроблять те саме. Це не проти когось, а в інтересах добробуту польських фермерів”, — заявив Роберт Телюс.
На думку українських експертів та представників агрокомплексу, у заявах Польщі щодо блокування українського агроекспорту мало економіки, адже вони спричинені передвиборним процесом в країні. А через важливу роль фермерів в економіці жоден польський політик не ігноруватиме їх напередодні виборів.
У свою чергу президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.