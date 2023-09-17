Держсекретар США та Генсек ООН обговорили «зернову угоду» напередодні сесії Генасамблеї

Розмова відбулася напередодні 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Секретар і Генеральний секретар обговорили широкий спектр питань, включно з Чорноморською зерновою ініціативою, неспровокованою війною Росії проти України і ситуацією з безпекою на Гаїті», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вони також обговорили пріоритети США для Генеральної Асамблеї, включно зі зміцненням основних принципів Статуту ООН і Загальної декларації прав людини, модернізацією ООН для розв'язання проблем XXI століття і зусиллями з досягнення цілей ООН у сфері сталого розвитку.

Нагадаємо

У середині липня росія остаточно вийшла з «зернової угоди», заявивши про нібито невиконання її умов. Після цього росія посилила атаки на українські порти, через які здійснився експорт у рамках угоди. Наразі експорт українського зерна морем заблокований.

Україна шукає можливості розширення експорту іншими шляхами, зокрема через порти європейських країн.

Очікується, що на полях сесії Генасамблеї ООН, куди запрошено й Президента України Володимира Зеленського та яка відбудеться 20 вересня, обговорюватимуть і питання можливості відновлення «зернової угоди».