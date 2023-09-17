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Госсекретарь США и Генсек ООН обговорили «зерновое соглашение» в преддверии сессии Генассамблеи

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем «зерновое соглашение», об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-релиз Госдепартамента США.

Разговор состоялся в преддверии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Секретарь и Генеральный секретарь обсудили широкий спектр вопросов, включая Черноморскую зерновую инициативу, неспровоцированную войну России против Украины и ситуацию с безопасностью на Гаити», - говорится в сообщении.

Сообщается, что они также обсудили приоритеты США для Генеральной Ассамблеи, включая укрепление основных принципов Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, модернизацию ООН для решения проблем XXI века и усилия по достижению целей ООН в области устойчивого развития.

Напомним

В средине июля рф окончательно вышла из «зернового соглашения», заявив о якобы не выполнении ее условий. После этого россия усилила атаки на украинские порты, через которые осуществился экспорт в рамках соглашения. Сейчас экспорт украинского зерна морем заблокирован.

Украина ищет возможности расширения экспорта другими путями, в частности через порты европейских стран.

Ожидается, что на полях сессии Генассамблеи ООН, куда приглашен и Президент Украины Владимир Зеленский и которая состоится 20 сентября, будет обсуждаться и вопрос возможности возобновления «зерновой сделки».

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