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TikTok на этой неделе увольняет некоторых сотрудников из США: что известно

Киев • УНН

 • 822 просмотра

TikTok Shop, подразделение ByteDance, объявило о кадровых и организационных изменениях в США. Компания стремится создать более эффективную операционную модель, несмотря на политические и рыночные риски.

TikTok на этой неделе увольняет некоторых сотрудников из США: что известно

TikTok Shop, подразделение китайского интернет-гиганта ByteDance, объявило о предстоящих кадровых и организационных изменениях в США. Во внутренней служебной записке, которую получили сотрудники, новый руководитель американского подразделения Му Цин сообщил, что они затронут как офисы в США, так и глобальные команды ключевых клиентов.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По информации издания, Цин отметил, что китайская компания рассматривает пути "создания более эффективной операционной модели". Изменения стартуют "рано утром в среду", добавил он.

Эти шаги, как отмечается, стали продолжением управленческих изменений, произошедших в прошлом месяце, когда Му Цин, бывший руководитель электронной коммерции платформы Douyin в Китае, возглавил деятельность TikTok Shop в США.

Офис подразделения базируется в Сиэтле, где работает более 1000 человек. Компания также имеет представительства в Нью-Йорке, Техасе и Калифорнии.

В своем письме, отправленном во вторник вечером, Цин пообещал: "сочувствие и поддержку" всем работникам в переходный период.

Мы ценим терпение и понимание каждого, кто нам помогает вести эти сложные дискуссии

- добавил он.

Добавим

Несмотря на стремительный рост TikTok Shop, платформа сталкивается с серьезной неопределенностью на американском рынке. Ее будущее остается под угрозой из-за возможного запрета, если ByteDance не продаст американскую часть бизнеса - требование, которое снова актуализировалось после принятия двухпартийного закона из соображений национальной безопасности.

TikTok, у которого ежемесячно 170 миллионов активных пользователей в США, также находится под давлением торговой политики Дональда Трампа.

В частности, усложнили работу китайских компаний отмена налоговых лазеек для посылок малой стоимости и новые пошлины.

В то же время TikTok Shop остается важным направлением для монетизации платформы. В 2023 году он обошел таких конкурентов, как Shein и Temu, по объемам продаж в США.

Теперь TikTok пытается укрепить эти позиции путем внутренней перестройки, несмотря на политические и рыночные риски.

Трамп продлил работу TikTok еще на 75 дней04.04.25, 21:25 • 12093 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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