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TikTok цього тижня звільняє деяких співробітників зі США: що відомо

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

TikTok Shop, підрозділ ByteDance, оголосив про кадрові та організаційні зміни в США. Компанія прагне створити ефективнішу операційну модель, попри політичні та ринкові ризики.

TikTok цього тижня звільняє деяких співробітників зі США: що відомо

TikTok Shop, підрозділ китайського інтернет-гіганта ByteDance, оголосив про майбутні кадрові та організаційні зміни в США. У внутрішній службовій записці, яку отримали співробітники, новий керівник американського підрозділу Му Цін повідомив, що вони зачеплять як офіси в США, так і глобальні команди ключових клієнтів.

Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За інформацією видання, Цін зазначив, що китайська компанія розглядає шляхи "створення ефективнішої операційної моделі". Зміни стартують "рано вранці в середу", додав він.

Ці кроки, як зазначається стали продовженням управлінських змін, що відбулися минулого місяця, коли Му Цін, колишній керівник електронної комерції платформи Douyin у Китаї, очолив діяльність TikTok Shop у США.

Офіс підрозділу базується у Сіетлі, де працює понад 1000 осіб. Компанія також має представництва у Нью-Йорку, Техасі та Каліфорнії.

У своєму листі, надісланому у вівторок увечері, Цін пообіцяв: "співчуття та підтримку" усім працівникам у перехідний період.

Ми цінуємо терпіння та розуміння кожного, хто нам допомагає вести ці складні дискусії

- додав він.

Додамо

Попри стрімке зростання TikTok Shop, платформа стикається з серйозною невизначеністю на американському ринку. Її майбутнє залишається під загрозою через можливу заборону, якщо ByteDance не продасть американську частину бізнесу — вимогу, що знову актуалізувалася після ухвалення двопартійного закону з міркувань національної безпеки.

TikTok, який щомісяця має 170 мільйонів активних користувачів у США, також під тиском торгівельної політики Дональда Трампа.

Зокрема ускладнили роботу китайських компаній скасування податкових лазівок для посилок малої вартості та нові мита.

Водночас TikTok Shop залишається важливим напрямом для монетизації платформи. У 2023 році він обійшов таких конкурентів, як Shein та Temu, за обсягами продажів у США.

Тепер TikTok намагається зміцнити ці позиції шляхом внутрішньої перебудови, попри політичні та ринкові ризики.

Трамп продовжив роботу TikTok ще на 75 днів04.04.25, 21:25 • 12093 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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