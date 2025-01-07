Террористическая страна держит в Средиземном море корабли с 22 "Калибрами" - что известно
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль без ракет "Калибр". В Средиземном море - 7 кораблей, из которых 2 имеют на борту 22 ракеты "Калибр".
В Черном море сейчас находится один российский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", но ракеты на борту отсутствуют. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В Азовском море российские корабли отсутствуют, тогда как в Средиземном море находится семь вражеских судов, из которых два являются носителями ракет "Калибр", способными осуществить общий залп до 22 ракет.
За последние сутки через Керченский пролив в Черное море прошли пять судов, которые продолжили движение в направлении Босфора. В то же время в Азовское море пророссийские суда доставили семь кораблей, два из которых двигались из Босфора.
При этом террористическая страна продолжает игнорировать международные нормы, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации своих судов.
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