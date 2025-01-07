Террористическая страна держит в Средиземном море корабли с 22 "Калибрами" - что известно

В Черном море сейчас находится один российский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", но ракеты на борту отсутствуют. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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В Азовском море российские корабли отсутствуют, тогда как в Средиземном море находится семь вражеских судов, из которых два являются носителями ракет "Калибр", способными осуществить общий залп до 22 ракет.

За последние сутки через Керченский пролив в Черное море прошли пять судов, которые продолжили движение в направлении Босфора. В то же время в Азовское море пророссийские суда доставили семь кораблей, два из которых двигались из Босфора.

При этом террористическая страна продолжает игнорировать международные нормы, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации своих судов.

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