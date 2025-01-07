Террористическая страна держит в Средиземном море корабли с 22 "Калибрами" - что известно

ukenru
Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 93989 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 136448 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 206696 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 435524 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 328828 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 449181 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 223819 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 187270 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 143845 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 123304 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия из-за войны потеряла более 1,5 млн трудоспособных граждан: что ждет экономику рф

россия из-за войны потеряла более 1,5 млн трудоспособных граждан: что ждет экономику рф

 • 20378 просмотра
Британские депутаты призвали правительство передать Украине замороженные активы рф

Британские депутаты призвали правительство передать Украине замороженные активы рф

 • 29840 просмотра
Макрон предупреждает, что ядерная программа Ирана близка к точке невозврата

Макрон предупреждает, что ядерная программа Ирана близка к точке невозврата

 • 31746 просмотра
"Бусификация" стала словом 2024 года в Украине

"Бусификация" стала словом 2024 года в Украине

 • 20195 просмотра
Курская операция: Потери оккупантов за 5 месяцев превысили 38 тысяч

Курская операция: Потери оккупантов за 5 месяцев превысили 38 тысяч

 • 30949 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 104185 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 110601 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 122401 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 195850 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 435520 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

 • 59169 просмотра
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

 • 76648 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

 • 74079 просмотра
Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

 • 116219 просмотра
Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

 • 97337 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Террористическая страна держит в Средиземном море корабли с 22 "Калибрами" - что известно

Террористическая страна держит в Средиземном море корабли с 22 "Калибрами" - что известно

Киев  •  УНН

 • 2627 просмотра

Read in English

В Черном море находится один российский корабль без ракет "Калибр". В Средиземном море - 7 кораблей, из которых 2 имеют на борту 22 ракеты "Калибр".

В Черном море сейчас находится один российский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", но ракеты на борту отсутствуют. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Азовском море российские корабли отсутствуют, тогда как в Средиземном море находится семь вражеских судов, из которых два являются носителями ракет "Калибр", способными осуществить общий залп до 22 ракет. 

За последние сутки через Керченский пролив в Черное море прошли пять судов, которые продолжили движение в направлении Босфора. В то же время в Азовское море пророссийские суда доставили семь кораблей, два из которых двигались из Босфора. 

При этом террористическая страна продолжает игнорировать международные нормы, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации своих судов.

В ВМС Украины "жалеют" об отмене парада рф в Черном море: назвали причину30 июл. 2024, 08:11 • 108609 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаНовости Мира
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор
ukrainaУкраина