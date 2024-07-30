Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал решение россиян не проводить парад ко дню вмф рф в Черном море, отметив, что Украина могла бы присоединиться к участию в нем морскими дронами. Об этом Плетенчук заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, относительно недавнего парада россии ко дню вмф, в частности относительно единиц кораблей, которые показали на параде, Плетенчук ответил, что Украине мало интересны корабли, которые входят в состав других флотов, а их еще три - Северный, Балтийский, Тихоокеанский.

Это уже другие театры и там уже противостояния другие. Они в нашу акваторию в принципе теоретически могут зайти через внутренние воды рф, но в этом нет смысла. Поэтому то, что у них там остается на внешних периметрах, нас касается мало, а Босфор закрыт. Что касается парада, то мы очень ждали, что они проведут здесь парад. Могли бы к нему присоединиться, но такими маленькими единичками безэкипажными. В этом году они почему-то парад в Черном море не провели. Очень жаль на самом деле - сказал Плетенчук.

Напомним

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что российский диктатор владимир путин устроил в "день вмф рф" и "день крещения Руси" помпезное празднование, нехарактерное для прошлых лет, цель которого - запугивание Запада и идеологическое оправдание российского милитаризма.