Терористична країна тримає в Середземному морі кораблі з 22 "Калібрами" - що відомо
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває один російський корабель без ракет "Калібр". У Середземному морі - 7 кораблів, з яких 2 мають на борту 22 ракети "Калібр".
У Чорному морі наразі перебуває один російський корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр", але ракети на борту відсутні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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В Азовському морі російські кораблі відсутні, тоді як у Середземному морі знаходиться сім ворожих суден, з яких два є носіями ракет "Калібр", здатними здійснити загальний залп до 22 ракет.
За останню добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшли п'ять суден, які продовжили рух у напрямку Босфору. Водночас до Азовського моря проросійські судна доставили сім кораблів, два з яких рухалися з Босфору.
При цьому терористична країна продовжує ігнорувати міжнародні норми, зокрема Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації своїх суден.
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