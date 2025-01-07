Терористична країна тримає в Середземному морі кораблі з 22 "Калібрами" - що відомо

У Чорному морі наразі перебуває один російський корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр", але ракети на борту відсутні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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В Азовському морі російські кораблі відсутні, тоді як у Середземному морі знаходиться сім ворожих суден, з яких два є носіями ракет "Калібр", здатними здійснити загальний залп до 22 ракет.

За останню добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшли п'ять суден, які продовжили рух у напрямку Босфору. Водночас до Азовського моря проросійські судна доставили сім кораблів, два з яких рухалися з Босфору.

При цьому терористична країна продовжує ігнорувати міжнародні норми, зокрема Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації своїх суден.

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